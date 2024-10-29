Apple опять изуродовала пункт управления в iOS

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Одним из не очень понятных визуальных изменений в iOS 18.1 стал обновлённый в очередной раз пункт управления. Если в релизной iOS 18 мы получили компактное меню с переключателями модулей связи, то в свежем обновлении Apple всё испортила.Начну с хороших новостей — Apple добавила отдельные кнопки для Wi-Fi, модема, сотовой связи, Bluetooth, AirDrop и т.д. Это позволяет вывести нужные из них в «Пункт управления». Причём их можно растянуть на 2 или 4 клетки, как виджеты. Возможно, кому-то придётся по душе такая возможность кастомизации.Однако игнорировать слона в комнате я не могу: сборник со всеми модулями связи, который смотрелся довольно лаконично в iOS 18.0, Apple умудрилась изуродовать. Вместо вытянутых плашек с названием модуля и подключённой сетью, мы видим пустые на треть квадраты. Видимо, дизайнеры в Купертино окончательно перевелись.Самое печальное, что в первой бета-версии iOS 18.2 точно такая же картина. Похоже, Apple даже не планирует ничего менять. А как вам новое меню связи в пункте управления?