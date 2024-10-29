Apple опять изуродовала пункт управления в iOS

Фархад
18.1

Одним из не очень понятных визуальных изменений в iOS 18.1 стал обновлённый в очередной раз пункт управления. Если в релизной iOS 18 мы получили компактное меню с переключателями модулей связи, то в свежем обновлении Apple всё испортила.

Начну с хороших новостей — Apple добавила отдельные кнопки для Wi-Fi, модема, сотовой связи, Bluetooth, AirDrop и т.д. Это позволяет вывести нужные из них в «Пункт управления». Причём их можно растянуть на 2 или 4 клетки, как виджеты. Возможно, кому-то придётся по душе такая возможность кастомизации.

18.1

Однако игнорировать слона в комнате я не могу: сборник со всеми модулями связи, который смотрелся довольно лаконично в iOS 18.0, Apple умудрилась изуродовать. Вместо вытянутых плашек с названием модуля и подключённой сетью, мы видим пустые на треть квадраты. Видимо, дизайнеры в Купертино окончательно перевелись.

Самое печальное, что в первой бета-версии iOS 18.2 точно такая же картина. Похоже, Apple даже не планирует ничего менять. А как вам новое меню связи в пункте управления?

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Комментарии

+2
AID_001162.2a0263c9bcf349b2a4757c429eb5d8c2.0417
Зачем вы пишите эту дичь??? Это же всё настраивается на любой цвет и вкус! Крути как хочешь!!!
Сегодня в 10:02
#
kardigan
+3755
kardigan AID_001162.2a0263c9bcf349b2a4757c429eb5d8c2.0417
Да есть такая фигня. Я вчера решил переместить иконку, удалив другую и всё , что собрал раньше разлетелось как кубики-свалились вниз. Пришлось собирать всё с.. заново
Сегодня в 13:46
#
+5
😍iGuides😍
Дизайнеры в Купертино перевелись как и авторы айгайдс
Сегодня в 10:24
#
+959
Paspartu
Мне норм.
Жаль только, что в iOS 18 по кнопке Дом, как раньше, менюшка с избранными не всплывает, а просто открывается приложение
Сегодня в 10:45
#
Tigrolik
+756
Tigrolik
Им мало было испоганить уведомления. Они решили и пункт управления окончательно из 💩 ять.
Сегодня в 14:43
#
SithV
+1705
SithV
в иос 17 все идеально было! зачем надо было менять квадрат со всеми модулями в верхнем углу?! теперь какой то бред, сотовые данные в одном месте, вайфай в другом… это же все дополнительные тапы на экране, и манипуляции с немаленьким телефоном, который в процессе можно и уронить.
Сегодня в 15:11
#

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