Apple опять лезет в гейминг. Производитель iPhone вошёл в совет премии The Game Awards

Портал VGC обратил внимание, что на сайте ежегодной церемонии The Game Awards обновился раздел с членами консультативного совета, где теперь появилось упоминание компании Apple.
Премия The Game Awards — своего рода «Оскар», но в индустрии игр. Её консультируют многие крупные компании, связанные непосредственно с этой сферой. С одной стороны — логично, что Apple вошла в число консультантов, поскольку App Store для iPhone занимает лидирующие позиции на мировом игровом рынке для смартфонов. Но есть вероятность, что компания хочет усилиться в портировании новых ААА-тайтлов на iPhone, iPad и Mac. Тем более, что в iOS 26 и macOS 26 компания представила отдельный игровой хаб. Так что ждём поддержки всего каталога Steam на гаджетах Apple.