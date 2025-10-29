Top.Mail.Ru

Apple опять лезет в гейминг. Производитель iPhone вошёл в совет премии The Game Awards

Портал VGC обратил внимание, что на сайте ежегодной церемонии The Game Awards обновился раздел с членами консультативного совета, где теперь появилось упоминание компании Apple.

Премия The Game Awards — своего рода «Оскар», но в индустрии игр. Её консультируют многие крупные компании, связанные непосредственно с этой сферой. С одной стороны — логично, что Apple вошла в число консультантов, поскольку App Store для iPhone занимает лидирующие позиции на мировом игровом рынке для смартфонов. Но есть вероятность, что компания хочет усилиться в портировании новых ААА-тайтлов на iPhone, iPad и Mac. Тем более, что в iOS 26 и macOS 26 компания представила отдельный игровой хаб. Так что ждём поддержки всего каталога Steam на гаджетах Apple.

Помимо Apple, в список вошли Activision, AMD, Epic Games, EA, Kojima Productions, Microsoft, Nintendo, Riot, Rockstar, Sony, Tencent, Ubisoft и Valve. Сама церемония The Game Awards 2025 пройдёт 11 декабря в Калифорнии.
