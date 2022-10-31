Apple опять обидела Павла Дурова. В отместку он кое-что придумал



Павел Дуров пожаловался на действия Apple в своем Telegram-канале. Об этом сообщает профильное медиа Telegram Info.



Согласно источнику, Дуров крайне недоволен работой менеджеров и модераторов магазина приложений Apple. По его словам, октябрьское обновление мессенджера Telegram застряло в Apple Review уже более чем на неделю — при этом сама компания утверждает, что проверяет апдейты приложений в течение 24 часов.



«Мои друзья, которые разрабатывают небольшие приложения, говорят мне, что у них дела обстоят еще хуже, так как им приходится ждать больше месяца, чтобы отправить исправления ошибок своим пользователям», — Дуров.

Похоже, Павел решил не оставлять этого как есть и предпринять какие-то меры против медлительности Apple. В частности, он призвал любых разработчиков мобильных приложений для писать ему на специальную электронную почту, помечая свои письма подписью DMA. Судя по всему, Дуров собирается подавать жалобы против Apple, потому что далее он пишет:



«Apple будет решать, на что они хотят тратить свои ресурсы: на улучшение своих процессов или на штрафы».

Ранее мы рассказали, что в Telegram-каналах появился контент, который невозможно просмотреть, не заплатив установленную сумму. Apple категорически не понравилось это нововведение.