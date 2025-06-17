Apple опять рассекретила свой новый продукт до релиза







Последние несколько месяцев инсайдеры утверждают, что Последние несколько месяцев инсайдеры утверждают, что Apple готовится к запуску нового продукта — смарт-дисплея под предварительным названием HomePad. Теперь девайс засветился в бета-версии iOS 18.6. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Строки кода в iOS 18.6 раскрыли разрешение экрана устройства. Новый файл был обнаружен в коде по пути /System/Library/PrivateFrameworks/ProgressUI.framework/apple-logo-1088@2x~home.png. Суффикс «~home» указывает, что этот ресурс предназначен для загрузки только на платформе homeOS. Более того, цифры в имени файла дают нам дополнительную подсказку о характеристиках устройства.Поскольку, такие же файлы с именем apple-logo-2532 относятся к изображению логотипа Apple для iPhone 13 и iPhone 14, у которых дисплеи с разрешением 2532х1170 пикселей, можно высчитать разрешение экрана HomePad. Исходя из названия нового файла 1088 в масштабе 2x, новый девайс получит экран с разрешением 2176 пикселей в ширину.Это примерно то же самое, что и дисплей iPad mini (2266х1488). При этом ранее портал 9to5Mac сообщал, что Apple проводит внутреннее тестирование homeOS именно на iPad mini, а Марк Гурман из Bloomberg уверен, что диагональ умного дисплея Apple составит 7 дюймов.Других подробностей об устройстве пока нет, но, скорее всего, его представят в сентябре вместе с новыми iPhone.