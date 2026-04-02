Apple организовала россиянам бесплатный iCloud+? Разобрались в нюансах

С 1 апреля оплачивать покупки и пополнять баланс Apple ID в российском регионе стало невозможно. Спустя сутки компания на это отреагировала небольшой статьёй на своём сайте поддержки. Увы, понятного в ней мало.

Apple заявляет, что пользователи не смогут покупать приложения и продливать подписки на территории России без средств на балансе Apple ID. Это касается всех сервисов компании: Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple One, Apple TV, iTunes Store, рингтонов и iCloud+. Понятно, это мы и так знали. Самое интересное идет далее — Apple обещает сохранить доступ к iCloud+ после окончания подписки.Неслыханная щедрость от Кука? Вряд ли. Скорее всего, неправильная трактовка. Мы связались со службой поддержки Apple, где нам объяснили ситуацию: данные россиян в iCloud будут храниться бессрочно, но доступ к ним будет приостановлен спустя 30 дней после истечения срока подписки. За это время пользователи смогут скачать все данные. Ну, а доступ к своим данным в iCloud они получат только после возобновления подписки. Проще говоря, после оплаты все файлы станут доступны вновь, так что пользователи не потеряют архивы полностью.Тем не менее, мы советуем сделать резервную копию всех важных данных.