iPhone 12 стали первыми смартфонами Apple, в комплекте с которыми больше не идут зарядный блок и наушники — только кабель USB-C. Компания объясняет это заботой об экологии, а также тем, что у пользователей смартфонов хватает различных зарядок, поэтому новые им не нужны. Конечно, новый подход Apple понравился далеко не всем, но все еще линейка iPhone 12 отлично продается, а такое решение поддержали и другие крупные компании, такие как Xiaomi и Samsung.
Как итог, правозащитное агентство Procon-SP в Бразилии обвинило Apple в «вводящей в заблуждение рекламе и продаже гаджетов без зарядного устройства» и оштрафовало компанию на 2 миллиона долларов. Агентство сообщает, что Apple так и не ответила на вопрос, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства из комплекта, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, и уменьшилось ли количество производимых зарядных устройств в рамках программы «экологической выгоды».
Конечно, едва ли такой штраф серьезно отразится на бизнесе купертиновского гиганта, чья выручка только за прошлый квартал превысила 110 миллиардов долларов, однако это может запустить волну исков в других странах, которые в итоге заставят Apple что-то менять.
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Источник:
Brazil’s consumer protection regulator fines Apple $2M for not including charger in iPhone 12 box