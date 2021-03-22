





iPhone 12 стали первыми смартфонами Apple, в комплекте с которыми больше не идут зарядный блок и наушники — только кабель USB-C. Компания объясняет это заботой об экологии, а также тем, что у пользователей смартфонов хватает различных зарядок, поэтому новые им не нужны. Конечно, новый подход Apple понравился далеко не всем, но все еще линейка iPhone 12 отлично продается, а такое решение поддержали и другие крупные компании, такие как Xiaomi и Samsung.Как итог, правозащитное агентство Procon-SP в Бразилии обвинило Apple в «вводящей в заблуждение рекламе и продаже гаджетов без зарядного устройства» и оштрафовало компанию на 2 миллиона долларов. Агентство сообщает, что Apple так и не ответила на вопрос, снизилась ли цена iPhone 12 после удаления зарядного устройства из комплекта, какова цена iPhone с зарядным устройством и без него, и уменьшилось ли количество производимых зарядных устройств в рамках программы «экологической выгоды».Конечно, едва ли такой штраф серьезно отразится на бизнесе купертиновского гиганта, чья выручка только за прошлый квартал превысила 110 миллиардов долларов, однако это может запустить волну исков в других странах, которые в итоге заставят Apple что-то менять.