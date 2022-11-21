Apple освоила техпроцесс 3-нм. Цена на iPhone теперь может измениться



Компания Apple переходит на 3-нм техпроцесс в производстве фирменных чипов. Об этом сообщает MacRumors.



Согласно источнику, тайваньский концерн TSMC, производящий системы-на-чипе для Apple, планирует начать массовое производство SoC на базе техпроцесса в 3-нм. Это произойдет на заводе компании в штате Аризона, в США.



Более ранние инсайды раскрывали, что Apple собирается переходить на 3-нм при производстве будущих процессоров Silicon M2 Pro и M3, а также SoC A17 для iPhone 15 Pro. До сих пор «яблочные» чипы были выполнены по 5-нм техпроцессу.



Как обычно, более тонкий техпроцесс означает снижение энергопотребления и более впечатляющую производительность. Кроме того, расположение завода в США, а не в Китае, Индии или Тайване означает более высокие затраты на производство, и, как следствие, может привести к удорожанию новых моделей iPhone, iPad и MacBook для конечного покупателя.

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