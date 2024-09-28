Apple отказалась от сотрудничества с OpenAI

Олег

OpenAI


Компания Apple больше не планирует инвестировать в OpenAI, как ранее заявлялось. Об этом пишет 9to5Mac.

Напомним, что в августе появился инсайд о планах Apple вложить деньги в OpenAI наряду с другими IT-гигантами вроде Microsoft и Nvidia. До этого, в начале лета, на WWDC было заявлено об интеграции ChatGPT в iOS 18 для расширения базы знаний и умений Siri. Однако теперь что-то пошло не так.

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Свежий отчет от Bloomberg утверждает, что Apple больше не планирует инвестировать свои деньги в OpenAI. Если бы это случилось, то стало бы беспрецедентным случаем, когда Apple вкладывает деньги в какую-либо другую компанию Кремниевой долины.

Однако, судя по всему, OpenAI завершит раунд своего финансирования без «яблочных» средств. Причины такого решения Apple не разглашаются; в теории, оно может негативно повлиять на дальнейшую интеграцию ChatGPT в iOS и macOS. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3724
kardigan
Сири что, так и не поумнеет?!
Вчера в 17:04
#
Mers
+5302
Mers
Ну всё, началось) Люди понакупали 16-х айфонов, а их через х кинули😒
Вчера в 17:23
#
+1
Алекто
Как всегда понаобещали, потом узнали и получили то, что им надо было и кинули.
Вчера в 17:30
#
wetwet
+884
wetwet
говорят, что chatgpt все равнобудет использоваться
час назад в 22:42
#

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