Apple отказалась от сотрудничества с OpenAI



Компания Apple больше не планирует инвестировать в OpenAI, как ранее заявлялось. Об этом пишет 9to5Mac.



Напомним, что в августе появился инсайд о планах Apple вложить деньги в OpenAI наряду с другими IT-гигантами вроде Microsoft и Nvidia. До этого, в начале лета, на WWDC было заявлено об интеграции ChatGPT в iOS 18 для расширения базы знаний и умений Siri. Однако теперь что-то пошло не так.







Свежий отчет от Bloomberg утверждает, что Apple больше не планирует инвестировать свои деньги в OpenAI. Если бы это случилось, то стало бы беспрецедентным случаем, когда Apple вкладывает деньги в какую-либо другую компанию Кремниевой долины.



Однако, судя по всему, OpenAI завершит раунд своего финансирования без «яблочных» средств. Причины такого решения Apple не разглашаются; в теории, оно может негативно повлиять на дальнейшую интеграцию ChatGPT в iOS и macOS.