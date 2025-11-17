Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple откажется от своего легендарного статусного устройства. Времена меняются!

Олег
Скриншот iFixit
Скриншот iFixit

Компания Apple рассматривает вариант замены одного из своих компьютеров другой моделью в линейке. Об этом пишет WCCF Tech.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, речь идет о Mac Pro — профессиональном моноблоке на macOS, который десятилетиями привлекал к бренду желающих получить самое производительное «железо» на рынке. Теперь же модель уходит в небытие, так как стала фактически бесполезной.

Несмотря на релиз Silicon M5, этот компьютер до сих пор базируется на M2 Ultra; даже Mac Studio получил более свежий ультра-чип. Оказывается, Apple «в значительной степени списала со счетов» Mac Pro, а Mac Studio рассматривается как его достойный преемник, который будет олицетворять будущее мощных вычислений компании.

Едва ли это удивит наблюдательных фанатов: сначала из модельного ряда пропал iMac Pro, а Mac Pro уже несколько лет обновляется крайне нерегулярно. Новый дизайн «тёрки на колесиках» был представлен в 2019-м и устарел по «железу» буквально за год. Поскольку чипы Silicon не поддерживают сменные модули и кастомизацию, смысла Mac Pro не осталось — его запросто заменяет более компактный Studio. 
0
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Не все MacBook Pro получат OLED-дисплеи и редизайн в 2026 году
Каким будет MacBook Air M5, и когда его ждать
Следующий Macbook получит главную фишку Windows-ноутбуков. Признайтесь, ведь ждали?

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4259
kardigan
Выкинуть такое бабло на тёрку, а спустя пять лет и саму железяку на помойку поскольку там ничего не меняется. Умеют же менеджеры там работать!
Сегодня в 08:40
#
YABLOKOFON
+359
YABLOKOFON
Терка на колёсиках так давно вышла? А ведерко когда вышло тогда?
2 часа назад в 09:23
#