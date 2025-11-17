Apple откажется от своего легендарного статусного устройства. Времена меняются!

Скриншот iFixitСогласно источнику, речь идет о Mac Pro — профессиональном моноблоке на macOS, который десятилетиями привлекал к бренду желающих получить самое производительное «железо» на рынке. Теперь же модель уходит в небытие, так как стала фактически бесполезной.
Компания Apple рассматривает вариант замены одного из своих компьютеров другой моделью в линейке. Об этом пишет WCCF Tech.
Несмотря на релиз Silicon M5, этот компьютер до сих пор базируется на M2 Ultra; даже Mac Studio получил более свежий ультра-чип. Оказывается, Apple «в значительной степени списала со счетов» Mac Pro, а Mac Studio рассматривается как его достойный преемник, который будет олицетворять будущее мощных вычислений компании.
Едва ли это удивит наблюдательных фанатов: сначала из модельного ряда пропал iMac Pro, а Mac Pro уже несколько лет обновляется крайне нерегулярно. Новый дизайн «тёрки на колесиках» был представлен в 2019-м и устарел по «железу» буквально за год. Поскольку чипы Silicon не поддерживают сменные модули и кастомизацию, смысла Mac Pro не осталось — его запросто заменяет более компактный Studio.