Apple iPhone Инсайды

Apple отказывается от модемов Qualcomm в iPhone. Что это означает для пользователей?

Олег

iPhone


К 2024 году компания Apple собирается уменьшить свою зависимость от Qualcomm при сборке iPhone. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику из Bloomberg, Apple начинает процесс отказа от модемов производства Qualcomm. Компания идет на этот шаг по тем же причинам, по которым ранее отказалась от процессоров Intel в Mac: качество, зависимость и финансовые соображения.

Ранее инсайдеры неоднократно говорили, что Apple активно работает над модулем связи для iPhone собственной сборки. Компания хочет устанавливать его вместо готовых решений от сторонних производителей. Таким образом Apple станет более независимой от той же Qualcomm — от её условий, сроков и ценообразования. Кроме того, сборка собственных модемов в долгосрочной перспективе обойдется компании гораздо дешевле закупок готовых комплектующих.

Изначально Минг-Чи Куо ожидал, что переход состоится в 2023 году, но теперь говорит, что процесс отложен, поскольку модем всё еще не готов к релизу. К слову, помимо сотовых 5G-модулей, Apple собирается отказаться от беспроводных компонентов Broadcom — пока что инсайдеры ориентируют нас на 2025 год. Судя по всему, конечная цель Apple — единый чип связи собственной разработки, в который будет входить сотовый модем, Wi-Fi и Bluetooth-модуль.

iPhone
 
Что переход на собственные чипы означает для конечного покупателя iPhone? Скорее всего, на первых порах — точнее, в первых поколениях смартфонов с чипами связи Apple — стоит ожидать нестабильной работы беспроводных модулей. Без ошибок не бывает ничего нового, тем более при переходе с известных и проверенных комплектующих.

Впоследствии, когда инженеры Apple добьются стабильной работы и исправят все баги, собственный чип связи может работать даже более качественно и стабильно, чем сторонние решения, поскольку компания сможет максимально хорошо интегрировать его в «железо» и iOS.

При этом ремонтировать iPhone за пределами официальных сервисных центров станет проблематично, поскольку Apple не продает свои комплектующие всем желающим, а аналогов чипа от других брендов просто не будет. Скорее всего, мастерские начнут закупать копии «яблочных» модулей связи, подобно тому, как это происходит с дисплеями или аккумуляторами. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone стал часто выключаться, особенно на морозе. Что делать?
iPhone 14 Pro «порадовал» владельцев неприятным браком дисплея. Apple разводит руками
Тест: насколько сильно разряжает iPhone 14 Pro режим Always-on Display с обоями?

Рекомендации

Рекомендации

Россиянам стало опасно покупать на AliExpress
В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+612
Ckor_30
В будущем а вы пишете уже прям отказываются в заголовке статьи.
Опять статья слизана с других источников.
Сегодня в 10:05
#
tellurian
+4919
tellurian Ckor_30
Так откуда им брать новости, если своих инсайдеров не хватает?
Только перепечатывать.
Свои гайды пишут или обзоры.
Сегодня в 11:15
#
Ckor_30
+612
Ckor_30
Qualcomm очень крутые модемы опять начнутся танцы с бубнами в будущем со связью и отвалами Apple не хватает ошибок когда они в 11 iPhone ставили intel модемы .
Сегодня в 11:20
#
0
Kr1GeR
Главное, чтобы было не как с intel, иначе будет полный трындец со связью!
Сегодня в 11:37
#
Ckor_30
+612
Ckor_30 Kr1GeR
Надо брать паузу когда выйдут с иным модемом хватит уже быть бетотестором за свой счёт пусть уж денег платят пользователям за тесты смартов сырых.
Сегодня в 11:45
#