Apple открещивается от своего самого провального устройства. Сочувствуем всем, кто его купил

Фархад

AVP

Самый инновационный и одновременно максимально бесполезный гаджет Apple Vision Pro только сегодня получил новую версию с чипом M5, но, похоже, компания реально скоро от него откажется полностью.

Желающие приобрести Vision Pro M5 хотели сдать свои оригинальные модели гарнитур на чипах M2 в трейд-ин, чтобы получить скидку на новинку. Но как же они удивились, когда узнали, что Apple не принимает Vision Pro. Судя по всему, даже в компании тупо не знают, что с ними делать, поэтому всем владельцам старых Vision Pro остаётся только продавать их на барахолках.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отметим, что большинство девайсов Apple, включая Apple Watch, iPhone, iPad и Mac можно сдать в трейд-ин после выхода новой модели, и получить жирную скидку на нужный девайс.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Даже не вздумайте покупать MacBook в Европе. Тим Кук продолжает мстить за порт USB в iPhone
Это заняло целую вечность: Apple наконец-то выпустила чёрную клавиатуру для iPad Air
Apple обновила свой самый странный и бестолковый девайс — впервые с релиза

Рекомендации

Рекомендации

Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям
В Крыму появился новый мобильный оператор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2657
tellurian
Заменить чип и снова продавать.
2 часа назад в 20:38
#