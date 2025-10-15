Apple открещивается от своего самого провального устройства. Сочувствуем всем, кто его купил

Самый инновационный и одновременно максимально бесполезный гаджет Apple Vision Pro только сегодня получил новую версию с чипом M5, но, похоже, компания реально скоро от него откажется полностью.
Желающие приобрести Vision Pro M5 хотели сдать свои оригинальные модели гарнитур на чипах M2 в трейд-ин, чтобы получить скидку на новинку. Но как же они удивились, когда узнали, что Apple не принимает Vision Pro. Судя по всему, даже в компании тупо не знают, что с ними делать, поэтому всем владельцам старых Vision Pro остаётся только продавать их на барахолках.