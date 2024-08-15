Apple откроет доступ к NFC на iPhone сторонним разработчикам

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ранее технология была эксклюзивом для Apple Pay.Это позволит сторонним приложениям использовать NFC для альтернативных платежных систем. Помимо оплаты Apple разрешит использовать свои устройства, оснащенные чипом, в качестве электронного ключа для авто, дома или отеля, транспортных карт, билетов на мероприятия и поездки, а также удостоверения личности.Разработчикам нужно будет заключить контракт с Apple, запросить права на доступ к NFC Secure Element и оплатить необходимые сборы.Нововведение станет доступно в iOS 18.1 ближе к осени и будет доступно на территории Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Позже количество стран обещают расширить.