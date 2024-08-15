Apple откроет доступ к NFC на iPhone сторонним разработчикам

Артем
eyaeyaer5y.png

Ранее технология была эксклюзивом для Apple Pay.

Это позволит сторонним приложениям использовать NFC для альтернативных платежных систем. Помимо оплаты Apple разрешит использовать свои устройства, оснащенные чипом, в качестве электронного ключа для авто, дома или отеля, транспортных карт, билетов на мероприятия и поездки, а также удостоверения личности. 

Разработчикам нужно будет заключить контракт с Apple, запросить права на доступ к NFC Secure Element и оплатить необходимые сборы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Нововведение станет доступно в iOS 18.1 ближе к осени и будет доступно на территории Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Позже количество стран обещают расширить.
12
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
iPhone 15 — самый провальный смартфон в истории Apple? Он вышел только год назад, а уже устарел
Apple приготовила новый челлендж для владельцев Apple Watch в честь Национального дня парков
Apple добавила в macOS Sequoia функцию дистанционной настройки рабочего стола iPhone

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries
Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Anatoly076
+262
Anatoly076
Ну наконец-то 👍🏻👍🏻👍🏻! Стоило было «выкручиваться» больше 10 лет со своими «Эксклюзивами»?! 🤣🤣🤣 Осталось только дождаться и пользоваться… А то у них видите ли эксклюзив, а у всех остальных гемморой с использованием — чуть что и сразу санкции! И что он есть что его нет 👐🏻🤷🏻‍♂️!
час назад в 08:59
#
+164
просто дед Anatoly076
Читайте внимательнее 🙄
Нам оно не грозит пока

«…Разработчикам нужно будет заключить контракт с Apple, запросить права на доступ к NFC Secure Element и оплатить необходимые сборы.

Нововведение станет доступно в iOS 18.1 ближе к осени и будет доступно на территории Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США.»
51 минуту назад
#