Apple открыто подтвердила разработку полностью стеклянного iPhone

Фархад

iPhone Glasswing

Сразу после презентации новых девайсов главный дизайнер Apple Алан Дай заявил в интервью The Wall Street Journal, что iPhone Air — ещё один шаг «к тому самому полностью стеклянному устройству, о котором говорил Стив Джобс».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ни для кого не секрет, что Стив Джобс и Джони Айв всегда мечтали создать полностью стеклянный iPhone в сверхтонком корпусе. За эти годы Apple добилась прогресса в достижении этой цели: сначала вышел iPhone X, в котором дизайнеры реализовали безрамочный дисплей, в iPhone 14 Pro чёлку заменили на Dynamic Island, а теперь вышел iPhone Air, который превзошёл iPhone 6 и стал самым тонким смартфоном бренда в истории.

По данным инсайдеров, уже через 2 года мы увидим полностью стеклянный iPhone. Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple планирует выпустить такой девайс к 20-летию iPhone в 2027 году. Причём он же рассказал, что внутри Apple прототипы этого устройства называют Glasswing — отсылка к виду бабочек с прозрачными крыльями.

Цельный кусок стекла — наверное, круто, но пока мы только готовимся к старту продаж iPhone Air и других новинок Apple.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple максимально стыдно оправдалась за iPhone Air. Железный аргумент, возьмите на заметку
Apple внезапно огорчила всех, кто собирается купить прошлогодний iPhone 16 на скидках
Не тем местом думали: реклама iPhone Air в Южной Корее не прошла цензуру

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5407
Mers
Ну всё, скоро гора стеклянных смартфонов будет от всех кому не лень. Это 100%.
25 минут назад
#