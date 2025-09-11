Apple открыто подтвердила разработку полностью стеклянного iPhone

Сразу после презентации новых девайсов главный дизайнер Apple Алан Дай заявил в интервью The Wall Street Journal, что iPhone Air — ещё один шаг «к тому самому полностью стеклянному устройству, о котором говорил Стив Джобс».
По данным инсайдеров, уже через 2 года мы увидим полностью стеклянный iPhone. Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple планирует выпустить такой девайс к 20-летию iPhone в 2027 году. Причём он же рассказал, что внутри Apple прототипы этого устройства называют Glasswing — отсылка к виду бабочек с прозрачными крыльями.
Цельный кусок стекла — наверное, круто, но пока мы только готовимся к старту продаж iPhone Air и других новинок Apple.