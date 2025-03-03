Apple отложила релиз самой полезной ИИ-функции до iOS 18.5

Фархад

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман ещё в прошлом месяце сообщил, что Apple рассматривает возможность отложить некоторые из обещанных функций Apple Intelligence, связанных с Siri, до релиза iOS 18.5. Теперь он подтвердил эту информацию.

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Гурман отметил, что Apple изначально планировала представить улучшеную Siri в iOS 18.4, но, похоже, эта фича задерживается из-за неготовности и ошибок программного обеспечения. В новом информационном бюллетене Power On он также перечислил список функций, которые мы увидим в iOS 18.5.

Среди них можно выделить поумневшую Siri с искусственным интеллектом, которую Apple показывала ещё в июне прошлого года, а также запуск Apple Intelligence в Китае. Так Siri сможет понимать личный контекст пользователя и получит более глубокий контроль над каждым приложением.

Гурман ожидает, что iOS 18.5 выйдет в мае, но бета-тестирование стартует раньше — в середине апреля.
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Источник:
MacRumors
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