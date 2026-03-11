Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple отменила выпуск складного iPhone

Олег


Компания Apple решила не выпускать iPhone в форм-факторе флипа. Об этом пишет MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, Apple долго рассматривала возможность выпустить iPhone Flip одновременно или чуть позже iPhone Fold, однако теперь отказалась от этой идеи. Причина проста — такой «кузов» не создает «убедительных новых сценариев использования», или попросту бесполезен. 

Помимо этого, горизонтальное разделение пополам также создавало проблемы с внутренним пространством — емкость АКБ пришлось бы урезать, как и основную камеру. Сюда стоит прибавить и общую непопулярность компактных айфонов, которым бы стал и iPhone Flip. 

На текущий момент Apple готовит к релизу всего один складной смартфон — iPhone Fold. Увидим ли мы когда-нибудь iPhone Flip, пока неизвестно. 
2
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыты характеристики и цена смартфона будущего. А ведь можно и взять!
В 2026 году выйдут три Ultra-девайса Apple — один лучше другого
Вскрыта подноготная умных очков: вместо супер-ИИ — полный офис африканцев, отсматривающих вашу жизнь

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью
iOS 26.2 включает одну неприятную настройку. Лучше её отключить
Apple внезапно порадовала владельцев старых iPhone и iPad
Валентин Wylsacom максимально четко и ясно описал Samsung Galaxy Z TriFold

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+748
Aspard
А фолд уже не складной? Грамотеи...
14 минут назад
#