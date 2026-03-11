Apple отменила выпуск складного iPhone

Компания Apple решила не выпускать iPhone в форм-факторе флипа. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Apple долго рассматривала возможность выпустить iPhone Flip одновременно или чуть позже iPhone Fold, однако теперь отказалась от этой идеи. Причина проста — такой «кузов» не создает «убедительных новых сценариев использования», или попросту бесполезен.Помимо этого, горизонтальное разделение пополам также создавало проблемы с внутренним пространством — емкость АКБ пришлось бы урезать, как и основную камеру. Сюда стоит прибавить и общую непопулярность компактных айфонов, которым бы стал и iPhone Flip.На текущий момент Apple готовит к релизу всего один складной смартфон — iPhone Fold. Увидим ли мы когда-нибудь iPhone Flip, пока неизвестно.