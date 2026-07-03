Apple отменила устройство, которое должно было «изменить мир». А ведь оно было почти готово!

Похоже, Apple передумала выпускать наушники AirPods Pro со встроенной камерой. Об этом пишет WCCF Tech.Согласно источнику, разработку «глазастых» наушников поставили на паузу, поскольку компания сильно отстает от конкурентов в технологиях искусственного интеллекта — нужный софт для новинки просто не готов.Изначально в наушники хотели встроить датчики и камеры, чтобы они сканировали все вокруг и передавали эти данные Siri. Пользователь мог бы прямо на ходу спрашивать у Siri, что за предметы перед ним, получать подсказки и удобные маршруты для прогулок. А чтобы никто не переживал за слежку, на корпусе планировали сделать светодиод — он бы загорался, когда камера работает.Об отмене или долгой заморозке проекта рассказал известный инсайдер Kosutami, который часто делится точными секретами Apple. Еще весной наушники были почти готовы к запуску в производство, а Джон Тернус говорил, что новинка «изменит мир». Сможет ли Apple в ближайшее время создать достаточно мощный ИИ, подходящий для этих наушников и для будущих смарт-очков, пока неизвестно.