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Apple отменила устройство, которое должно было «изменить мир». А ведь оно было почти готово!

Олег

Фото: Unsplash 

Похоже, Apple передумала выпускать наушники AirPods Pro со встроенной камерой. Об этом пишет WCCF Tech. 

Согласно источнику, разработку «глазастых» наушников поставили на паузу, поскольку компания сильно отстает от конкурентов в технологиях искусственного интеллекта — нужный софт для новинки просто не готов.

Изначально в наушники хотели встроить датчики и камеры, чтобы они сканировали все вокруг и передавали эти данные Siri. Пользователь мог бы прямо на ходу спрашивать у Siri, что за предметы перед ним, получать подсказки и удобные маршруты для прогулок. А чтобы никто не переживал за слежку, на корпусе планировали сделать светодиод — он бы загорался, когда камера работает.

Об отмене или долгой заморозке проекта рассказал известный инсайдер Kosutami, который часто делится точными секретами Apple. Еще весной наушники были почти готовы к запуску в производство, а Джон Тернус говорил, что новинка «изменит мир». Сможет ли Apple в ближайшее время создать достаточно мощный ИИ, подходящий для этих наушников и для будущих смарт-очков, пока неизвестно. 
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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии (2)

kardigan
+4479
kardigan
Громко обсерились.🤣 впрочем это уже входит в постоянку.
Сегодня в 18:06
#
+21
aleksandrovich kardigan
С чего вдруг ? Они не анонсировали эти наушники официально, а все остальное это домыслы и слухи ))
Сегодня в 19:59
#

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