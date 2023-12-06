Apple отправила легендарный iPhone на свалку истории. Его обожали почти все

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Компания Apple обновила список винтажных устройств, добавив в него еще одну модель iPhone. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об оригинальном iPhone SE, который стал первым доступным смартфоном компании. Смартфон представили вместе с iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году; он получил «железо» iPhone 6S и дисплей iPhone 5S, что вкупе дало поразительную скорость работы. А когда ценник на новый iPhone SE опустился ниже 20 тысяч рублей, он стал разлетаться, как горячие пирожки. Дизайн корпуса SE был преемником iPhone 5 и 5S и считался «тем самым» красивым и удачным, что прибавляло «малышу» популярности.







iPhone SE продавался до сентября 2018 года, а обновления iOS получал до 2021-го. Последней прошивкой для него была iOS 15, притом что вышел он с iOS 9 на борту. Смартфон был ультракомпактным, недорогим и стильным, чем заслужил уважение и популярность во всем мире.



Теперь iPhone SE находится в списке винтажных устройств Apple. Этот статус означает, что отремонтировать девайс в авторизованном СЦ удастся лишь при наличии запчастей.



Помимо этого, Apple добавила в список винтажных устройств второе поколение iPad Pro с диcплеем 12,9 дюйма — он вышел в 2017 году.