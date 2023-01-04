Apple отправила на свалку культовый девайс

Компания Apple перевела в категорию устаревших еще одну модель iPad. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет об iPad mini 3 — первом компактном планшете, в котором появился сканер Touch ID и золотая расцветка корпуса. В список устаревших девайсов попали обе версии устройства: как с LTE-модулем, так и без него. Стоит отметить, что iPad mini 3 стал именно устаревшим, а не «винтажным», что является для «яблочного» девайса «конечной станцией».
Статус устаревшего устройства означает, что iPad mini 3 больше не примут ни в одном официальном сервисном центре Apple. Что касается работоспособности, то она никак не изменится; впрочем, планшет работает на iOS 12, которая является довольно старой системой с рядом ограничений по софту.
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