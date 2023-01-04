iPad Apple

Apple отправила на свалку культовый девайс

Олег

iPad


Компания Apple перевела в категорию устаревших еще одну модель iPad. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об iPad mini 3 — первом компактном планшете, в котором появился сканер Touch ID и золотая расцветка корпуса. В список устаревших девайсов попали обе версии устройства: как с LTE-модулем, так и без него. Стоит отметить, что iPad mini 3 стал именно устаревшим, а не «винтажным», что является для «яблочного» девайса «конечной станцией».

Статус устаревшего устройства означает, что iPad mini 3 больше не примут ни в одном официальном сервисном центре Apple. Что касается работоспособности, то она никак не изменится; впрочем, планшет работает на iOS 12, которая является довольно старой системой с рядом ограничений по софту.

Ранее мы рассказали, что Apple, похоже, отказалась от выпуска огромного iPad в 2023 году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+55
arnikrock
Ужас для кого-то
Сегодня в 11:38
#
tellurian
+4904
tellurian
С Новым годом!
Как-то мало новостей после НГ.
Все на отдыхе? :)
Сегодня в 11:56
#
Konstantin Bulatnikov
+117
Konstantin Bulatnikov
Начинка в нем та же что и в iPad mini 2, тормозной как старая лошадь. Неудивительно...
Сегодня в 12:05
#
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