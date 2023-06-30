Apple отправила на свалку свой самый странный и противоречивый девайс

Олег

MacBook 12


Компания Apple официально признала устаревшим свой самый странный MacBook. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об оригинальном MacBook 12 — тонком и миниатюрном ультрабуке, который вызвал множество споров после релиза. Во многих вещах он стал первым:

  • Первый MacBook с USB-С
  • Первый MacBook с одним портом
  • Первый MacBook с дисплеем 12 дюймов
  • Первый MacBook без активного охлаждения
  • Первый MacBook с незаменяемым SSD
  • Первый MacBook в цветах Space Grey, «Золото» и «Розовое золото»
  • Первый MacBook с клавиатурой «бабочка»
  • … и это не весь список.

К сожалению, большая часть этих нововведений оказалась провалом. Пользователи наперебой ругали Apple за один-единственный порт, которого им казалось мало, не говоря уже о малой распространенности USB-С и неготовности фанатов пользоваться только им.

Кроме того, из-за отсутствия кулера пришлось установить в MacBook 12 крайне "слабый" процессор Intel Core M, за что «двенашку» в народе прозвали калькулятором (правда, она всё равно грелась). А еще распаянные на плате SSD-накопители, которые подавались Apple как фишка (из-за своей высокой скорости), оказались слабым местом и часто выходили из строя — сервисы зачастую меняли плату целиком за большие деньги. Клавиатура «бабочка» тоже не отличалась надежностью и здорово потрепала нервы владельцам «двенашек».

Скорее всего, Apple поняла, что ультрабук получился не очень хорошим, и сняла его с производства всего через два года после релиза. В 2018 году ему на смену пришел обновленный MacBook Air, в котором были учтены большинство ошибок инженеров.

Теперь оригинальный MacBook 12 (2015 года) официально является устаревшим устройством. Это значит, что авторизованные сервисы Apple не примут его даже для платного ремонта. В остальном пользование этим устройством никак не изменится. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iOS 17 отправляет в утиль самый знаковый iPhone десятилетия. Он сделал для нас так много и умер молодым
Первый тонкий iPad Air и культовый монитор Apple признаны устаревшими. Как это коснётся владельцев?
Назван список смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновления до MIUI 15

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–395
NYX
Мой любимый макбук. Таскать с собой и валяться на кровати одно удовольствие
44 минуты назад
#