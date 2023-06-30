Apple отправила на свалку свой самый странный и противоречивый девайс

Компания Apple официально признала устаревшим свой самый странный MacBook. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет об оригинальном MacBook 12 — тонком и миниатюрном ультрабуке, который вызвал множество споров после релиза. Во многих вещах он стал первым:
- Первый MacBook с USB-С
- Первый MacBook с одним портом
- Первый MacBook с дисплеем 12 дюймов
- Первый MacBook без активного охлаждения
- Первый MacBook с незаменяемым SSD
- Первый MacBook в цветах Space Grey, «Золото» и «Розовое золото»
- Первый MacBook с клавиатурой «бабочка»
- … и это не весь список.
К сожалению, большая часть этих нововведений оказалась провалом. Пользователи наперебой ругали Apple за один-единственный порт, которого им казалось мало, не говоря уже о малой распространенности USB-С и неготовности фанатов пользоваться только им.
Кроме того, из-за отсутствия кулера пришлось установить в MacBook 12 крайне "слабый" процессор Intel Core M, за что «двенашку» в народе прозвали калькулятором (правда, она всё равно грелась). А еще распаянные на плате SSD-накопители, которые подавались Apple как фишка (из-за своей высокой скорости), оказались слабым местом и часто выходили из строя — сервисы зачастую меняли плату целиком за большие деньги. Клавиатура «бабочка» тоже не отличалась надежностью и здорово потрепала нервы владельцам «двенашек».
Скорее всего, Apple поняла, что ультрабук получился не очень хорошим, и сняла его с производства всего через два года после релиза. В 2018 году ему на смену пришел обновленный MacBook Air, в котором были учтены большинство ошибок инженеров.
Теперь оригинальный MacBook 12 (2015 года) официально является устаревшим устройством. Это значит, что авторизованные сервисы Apple не примут его даже для платного ремонта. В остальном пользование этим устройством никак не изменится.
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