Apple убила гениальные идеи, которые изменили мир. Ими пользовался каждый и был счастлив

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После нескольких лет инсайдов и ожиданий это наконец случилось: Apple представила iPhone SE 4. Правда, назвала его странно — 16e, но сути это не меняет. Косвенно компания и сама призналась в этом, поскольку сняла с продажи классический iPhone SE — новинка явно заменила собой этот девайс. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone SE — квинтессенция технологий

Прямоугольный дисплей без скруглений

Кнопка Home

Сканер Touch ID

Одна задняя камера

Порт Lightning

IPS-матрица

Скругленные бока

Тонкий корпус

Версия Product (RED).

Touch ID

Была еще особая категория «нулисты» — люди, которые ставили пароли типа 0000 или 1234; логики таких пользователей я никогда не понимал. На мой взгляд, они брали худшее из обоих лагерей: организовали себе нулевую защиту данных и неудобство ввода пароля одновременно.

Лучше чем Face ID?

Прощаемся с iPhone SE и Touch ID

iPhone SE (2022) был последней нитью, связывавшей нас с той самой «старой-доброй» Apple второй половины 2010-х годов. Этот смартфон собрал в себе лучшее, что компания придумала за десятилетие, и был совершенно необоснованно забыт на фоне собратьев с модной чёлкой. Давайте отдадим ему должное.С самого первого поколения iPhone SE маркетологи Apple играли на ностальгии клиентов, то есть фактически сама признавала — более ранние идеи были хороши. Оригинальный SE имел полюбившийся всем рубленый алюминиевый корпус и эталонную переднюю панель: белая / черная рамка, прямоугольный дисплей, динамик сверху и лаконичная круглая кнопка снизу.Этот профиль знали все: он был лицом множества продуктов в рекламе, героем кино и видеоклипов, он мелькал даже там, где продавалось что-то для Android. Второе поколение iPhone SE сменило корпус, но не профиль — передняя панель осталась максимально узнаваемой.Всё это мы утратили окончательно в 2020 году после выхода iPhone 12, но понемногу начали терять еще с 2017-го. И если большинство этих признаков можно назвать вкусовщиной и не особо жалеть о них, то как минимум один — большая потеря для индустрии и стоит отдельного внимания.В 2013 году Apple показала не только iPhone со сканером отпечатка пальца, но и мину всем конкурентам — вот как надо делать, ребятки. До 2013-го ни вендоры, ни пользователи особо не задумывались о безопасности своих данных в целом и удобстве паролей в частности. Многие их просто не ставили: кто-то из соображений «кому я нужен», а другие — потому что набирать пароль всякий раз для использования гаджета было просто неудобно.С приходом iPhone 5S индустрия прозрела: а ведь это выход! Отпечаток пальца человека уникален, а значит это золотая середина между безопасностью и удобством. И рынок заполонился Android-смартфонами со сканерами отпечатка всех видов и мастей; китайцы умудрились даже в такой технологии сэкономить, сделав её небезопасной. Но впоследствии в смартфоны всё же стали чаще всего устанавливать оптический датчик, который обеспечивал хоть и не стопроцентный, но весомый уровень приватности.Разумеется, все захотели поймать Apple на слове и начали прикладывать к айфону всё что попадется под руку в попытке разблокировать iPhone посторонним предметом. Ничего не вышло.Touch ID был супернадежен уже на старте, а второе поколение модуля в iPhone 6S не только ускорилось, но и прибавило в точности — смартфон не открывался даже прикладыванием полной массогабаритной копии кожаного узора или (слабонервным не смотреть) мертвого пальца. Сканер считывал не только объемный рисунок отпечатка, но и электрические импульсы внутри живой ткани.У Touch ID от Apple была еще одна неочевидная фишка, которая всё еще делает сканер отпечатка пальца более безопасным, чем все нынешние вариации Face ID. Я имею в виду количество попыток считывания. Сейчас объясню.Когда вы прикладываете неправильный палец к Touch ID, смартфон не открывается и ждет верного отпечатка. Так можно сделать не более пяти раз, после чего Touch ID отключается, накопитель шифруется и попасть внутрь системы можно только с код-паролем. У Face ID похожий алгоритм, только количество неверных сканирований снижено до трех. Так в чем же дело?Представьте, что злоумышленник (самого разного толка) хочет заставить вас разблокировать устройство с помощью биометрии. У человека десять пальцев, и достаточно приложить пять неверных пальцев, чтобы заблокировать устройство. А лицо у вас всего— то есть трех попыток более чем достаточно, чтобы насильно получить доступ к системе. Прецеденты уже были.Вы можете возразить, что Apple предусмотрела защиту для таких случаев — Face ID не срабатывает, если закрыть глаза или открыть рот. Однако в описанной выше ситуации вы едва ли захотите долго сидеть с закрытыми глазами и открытым ртом. Кроме того, в последних поколениях iPhone система Face ID нередко разблокируется, даже если вы не смотрите прямо на смартфон, а слегка в сторону.По итогу Face ID отлично защищает ваши данные, если iPhone находится далеко от вас, а Touch ID делает это в любом случае. Именно поэтому крайне обидно, что Apple решила забросить этот модуль в iPhone; к счастью, iPad и Mac всё еще им оснащаются. Apple пошла на поводу у пользовательской лени и поступилась уровнем защиты ради того, чтобы добавить клиентам несколько процентов удобства.К сожалению, новый iPhone 16e — унылое и дорогостоящее детище маркетологов — заменило нам харизматичный и наполненный историей iPhone SE. Само собой, смартфон не был лишен минусов, главный из которых — никакущая автономность, которая сама по себе тоже является отличительной чертой айфонов второй половины 2010-х. Каждая SE-шка была буквально продолжением и неотъемлемой частью розетки, и была в этом очень гармонична.Но с другой стороны, SE дешево стоил и позволял познакомиться с экосистемой Apple. А еще IPS-дисплей одобряли люди, чувствительные к ШИМ. У Apple не осталось ни одного iPhone без OLED.Проводим старичка достойно и запомним как воплощение лучших идей и философии Стива Джобса и Джони Айва. Тонкий и гладкий дизайн iPhone 6, прекрасная тактильность iPhone 8, надежность Touch ID 2 — смартфон сохранил всё это для нас до 2025 года. Пришедший ему на смену безликий и бестолковый iPhone 16e даже близко не даст нам подобного опыта.