Apple отправила в утиль один из самых знаковых девайсов. Его любили многие и запомнят навсегда



Фото: Unsplash



Компания Apple пополнила список устаревших компьютеров Mac. Сегодня в него вошли две «прошки» — Macbook Pro 13 (2017) и Macbook Pro 15 (2017). Третьим устройством в этом перечне стал очень необычный компьютер, который почти 15 лет назад показал всем, каким должен быть ультрабук.

