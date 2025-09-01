Apple отправила в утиль один из самых знаковых девайсов. Его любили многие и запомнят навсегда

Фото: Unsplash
Компания Apple пополнила список устаревших компьютеров Mac. Сегодня в него вошли две «прошки» — Macbook Pro 13 (2017) и Macbook Pro 15 (2017). Третьим устройством в этом перечне стал очень необычный компьютер, который почти 15 лет назад показал всем, каким должен быть ультрабук.
Легенда, но не вершинаВсе помнят тот самый момент, когда Стив Джобс вышел на сцену и достал из конверта самый первый Macbook Air — тончайший, алюминиевый, в одном-единственном серебристом цвете. Это была первая ласточка нового «парящего» дизайн-кода Джони Айва: макбук казался крайне тонким и как будто висел над столом благодаря неравномерной толщине корпуса.
Всё это случилось в 2009 году (подумать только, 17 лет назад!), и вызвало эффект, который сложно переоценить. Обычные пользователи восторгались и ходили в шоурумы хотя бы просто потрогать новинку, а конкурирующие производители грызли ногти нервными ночами за проектированием чего-то хотя бы отдаленно напоминающего Macbook Air. Но даже этого Apple показалось мало — она уже заложила вторую технологическую бомбу и завела полуторагодовой обратный отсчет.
Это что за милота?!
20 октября 2010 года на своей очередной презентации Apple представила новое поколение Macbook Air. Хотя первый ультрабук вышел годом ранее, именно сейчас был запущен тот самый классический дизайн Air — еще тоньше, с портами на торцах и флеш-памятью вместо странного 1,8-дюймового накопителя. Но самое интересное было дальше.
Вместе с уже знакомым публике 13-дюймовым Air на сцену вынесли что-то маленькое, тонкое и невероятно милое. Это был Macbook Air 11. Малыш был полной копией 13-ки, но в размерах отличался катастрофически. Он весил ровно 1 кг, а крышкой со встроенным дисплеем, казалось, можно было аккуратно нарезать колбасу и сыр. Это был настоящий взрыв — второй за два года.
Не то чем кажется
Увы, в 2010 году технологии никак не позволяли создать адекватный ультрабук в таких скромных габаритах, какие применила Apple. Поэтому в плане производительности новинка, прямо скажем, не хватала звезд с неба. Под капотом были символические 64 Гб накопителя, всего 2 Гб ОЗУ и (не побоюсь этого слова) худенькая дискреточка от NVIDIA за неимением интегрированной графики в задушенных процессорах Core 2 Duo.
Ультрабук был задумчивым, неторопливым и скорее сам подчинял пользователя своему стилю работы, чем позволял ему адаптировать себя. В дальнейшие несколько лет модель обновлялась, но вот эта отличительная черта осталась неизменной — Air 11 никогда не был турбо-ноутом, ни в первом ни в последнем поколении. Почему так?
Всё просто — габариты. У Джони Айфа была всепоглощающая идея об ультрабуке, который можно носить за пазухой, но Intel могла предложить лишь медленные задушенные чипы, теплопакета которых не хватало на шуструю работу, но было вполне достаточно чтобы разогреть маленький корпус Air 11 и все прилегающие к нему поверхности.
Обновлялся, но не развивался
После своего дебюта в 2010 году Macbook Air 11 обновился еще четыре раза:
- в 2011 перешел на SSD, Core i5 / i7 и встроенную графику HD 3000
- в 2012 получил чипы 3-го поколения и опцию накопителя на 256 Гб, а еще AirDrop заработал с iPhone и iPad (раньше только с Mac)
- в 2013 уже Core i5 / i7 четвертого поколения и 128 Гб в базе
- в 2014 те же чипы прибавили по 0,1 ГГц
- в 2015 процессоры Core i5 / i7 пятого поколения с графикой HD 6000.
В том же 2015 году на смену Air 11 пришел еще более амбициозный проект Айва — Macbook 12 с единственным портом и кучей проблем. 11-дюймовая модель перестала производиться и больше не возрождалась.
Получается, малыш просуществовал пять лет, и за это время менялись в нем только процессоры, ОЗУ, накопители и кое-что по мелочи. Корпус, дизайн, дисплеи, порты, камеры, динамики, микрофоны — всё сохранилось в неизменном виде с 2010 по 2015-й.
Линейка Air прославилась плохими дисплеями TN+film, но вот 11-дюймовая модель довела проблему до апофеоза. Прежде всего, он единственный среди всех макбуков имел экран с соотношением 16:9 — у остальных было 16:10, то есть повыше. Само собой, интерфейс macOS под малыша никто особо не собирался адаптировать, из-за чего на нем были нормой довольно стыдные ситуации. Например, когда на экране не помещалось окно настроек по высоте. Всем плевать.
Вторая стыдоба — это качество самой матрицы. Как известно, дисплеи для Air производили LG и Samsung, и в некоторых моделях он был в целом сносным, хоть и совершенно не имел даже малейшего угла обзора. Но если вам попалась матрица LG — готовьтесь к лютому гуглежу. Цветопередача на них была отвратительной, так что по сети до сих пор гуляют кастомные цветовые профили для ее улучшения. Я и сам, получив в руки Air 11, первым делом шел в интернет и искал профиль под свою матрицу.
Крут, несмотря ни на что
Объективно говоря, и вводные, и перспектива у Air 11 была получше, чем у злосчастного Macbook 12. Однако оба они в 2020 году уступили место Macbook Air M1 — ультрабуку, который взял всё лучшее у своих предшественников и добавил еще немного от себя.
Air M1 имел диагональ 13,3 дюйма, но по размеру почти не отличался от Air 11. При этом по «железу» он обходил не только «дедов», но даже монстров на Core i9 за много денег. Можно сказать, что этот ультрабук был вершиной всего сегмента ультрабуков.
Ну а Macbook Air 11 навсегда запомнится нам как первый сверхкомпактный и супермилый ноутбук от Apple — компании 2010-х, которая не боялась рисковать и удивлять. Да, Тим Кук?