Apple отправляет на свалку свой самый странный и противоречивый девайс

Олег

MacBook 12

Фото: MacRumors

Компания Apple сообщила, что вскоре пополнит свой список устаревших продуктов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о MacBook 12. С 30 июня 2023 года этот ультрабук попадет в список устаревших девайсов Apple и больше не будет обслуживаться в официальных сервисах компании. Судя по всему, это касается лишь оригинальной модели 2015 года, который уже не получает обновлений macOS. 

MacBook 12 впервые появился в 2015 году и должен был заменить 11-дюймовый MacBook Air. Ультрабук был крайне компактным для своих лет и получил Retina-дисплей диагональю 12 дюймов. Однако на этом его преимущества заканчивались: девайс работал на очень слабом процессоре Intel Core M, не имел активного охлаждения, а также получил печально известную клавиатуру «бабочку» и всего один USB-С-порт. Впоследствии у модели выявилась еще одна болезнь — отвал SSD-диска, который распаян на плате и не подлежит модульной замене. 

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Источник:
MacRumors
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