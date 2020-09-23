Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин получил от компании Apple ответ относительно проблем с оплатой аккаунта разработчика. В начале сентября он пожаловался в ФАС на невозможность зарегистрировать аккаунт в Apple Developer Program с использованием карты российского банка, а также на то, что это вынуждает российских разработчиков покупать зарубежные аккаунты на чёрном рынке за 300-500 долларов. Вопросы по этой проблеме также были адресованы Apple.
В ответе Apple говорится, что проблема актуальна не только для России, но и для некоторых других стран, и компания пытается решить её, но пока безуспешно. В 2019 году в процесс создания аккаунта разработчика были внесены изменения, чтобы мошенники «не могли использовать определённые каналы оплаты для регистрации». Это привело к тому, что злоумышленники стали чащу использовать данные украденных карт для оплаты счёта, и тогда Apple пришлось создать ещё более строгую защиту от мошенничества, но она иногда отклоняет легитимные платежи.
Горелкина этот ответ не устроил:
В США и Китае, как мы знаем, проблем нет, а почему так — четкое объяснение отсутствует. Говорят, боролись с мошенниками и побороли заодно возможность нормально работать для честных людей. Создав, по пути, черный рынок аккаунтов. Обещают все исправить, но сроков не называют.
Горелкин также оказался недоволен тем, что ему не ответило российского представительство Apple (ООО «Эппл Рус») — оно занимается продажами устройств на территории России и не имеет отношения к сервисам и цифровой дистрибуции продуктов. Ответ пришёл от ирландской компании Apple Distribution International Ltd., которая является соучредителем ООО «Эппл Рус». Депутат заявил, что выступает за то, чтобы иностранные высокотехнологичные компании открывали в России полноценные представительства.
Потому что в случае серьёзных проблем, как сейчас у российских разработчиков «яблочных» приложений, им просто не к кому обратиться в стране. Затруднено и общение с представителями государства: даже депутат Госдумы не с первого раза смог найти в структуре корпорации нужную инстанцию (потому что она в Ирландии).
С другой стороны, налицо юридическая уловка. Apple Distribution International Ltd значится среди учредителей ООО «Эппл Рус», где мне заявили, что не имеют отношения к цифровой дистрибуции, а занимаются продажей устройств. Такие матрешки, увы, дело привычное, но всегда оставляют не самое приятное впечатление.
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