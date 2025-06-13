Apple ответила на неудобные вопросы об iOS и WWDC

Олег

Федериги


Два представителя Apple дали интервью зарубежному изданию The Wall Street Journal, где ответили на неудобные вопросы о нейросетевой Siri и своих несбывшихся обещаниях.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В беседе поучаствовали директор по программному обеспечению Крейг Федериги и директор по маркетингу Грег Джоасвик. И главный вопрос, на который им пришлось отвечать — это развитие нейросетевой Siri, которую Apple пообещала выпустить еще на WWDC 2024. Журналистка спросила, где сейчас эта анонсированная фича?

Федериги объяснил, что разработка ИИ-Siri состояла из двух этапов: «версия 1» и «версия 2». По его заявлению, на момент старта мероприятия у Apple была «версия 1» — вполне определенная программа, которая работала, «отвечала базовым требованиям», и на основе которой Apple могла объяснить дальнейшее развитие Siri. В релиз «версия 1» не пошла, так как «не соответствовала требованиям по качеству» самой Apple. Во время ответа Крейг обронил слово «прототип».

«Мы хотели сделать что-то по-настоящему надежное, но мы не смогли достичь этого за то время, которое планировали», — Крейг Федериги. 

Сотрудница WSJ переспросила, реально ли этот прототип Siri был рабочим, на что оба представителя Apple начали горячо заверять, что так и было. У журналистки возник резонный вопрос:

«Вы же Apple! У вас больше инженеров и денег, чем у большинства компаний, если не у всех! Почему вы не смогли это сделать?»

Федериги отметил, что это новая технология и «сейчас никто не может надежно автоматизировать возможности устройств». По его словам, Apple были «многообещающие результаты» на ранних этапах; возможно, именно на них основывались анонсы WWDC 24. «Мы хотим сделать всё правильно», — сказал он. На вопрос, когда же наступит это «правильное время», Грейг уклонился от ответа; рассказать, какие именно функции всё-таки будут включены в Siri 2.0, он тоже отказался.

  • WSJ: «Все ждут, что Siri будет лучше, чем продукты конкурентов»
  • Федериги: «О, я уверен что так и будет»
  • WSJ: «Но сейчас это не так»
  • Федериги: «Это наша цель». 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
WSJ
Cсылки по теме:
200 отжиманий, аниме и родина Дубай: о чем говорили Дуров и Карлсон
Мы тебе верим, Тим! Apple назвала официальную причину отсутствия MagSafe в iPhone 16e
Intel пыталась выпускать чипы для iPhone, но Кук поставил на них крест

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+72
Yuri Konst
"Разгильдяи и лентяи! Всех разогнать!" — Steve Jobs.
Сегодня в 15:15
#
+119
Дедушка заподло Yuri Konst
Может в других компаниях программисты более талантливые. Ведь, что таить, Apple выезжает на своей операционной системе, которая была разработана еще при Джойсе. Он положил начало , а после смерти Джонса, ее только развивают, никакого прорыва нет. Уберите с iPhone операционку и поставь Андройд и это буде очередной обмылок на Андройде. Из всех продуктов выпускаемых Apple, самые востребованные оказались MacBook и iPhone. К сожалению это так. Если не прав поправьте.
Сегодня в 15:50
#
Mers
+5383
Mers Дедушка заподло
Да, Индиана шарил, а это сброд, во главе с Коком, который ковыряет в носу.
Сегодня в 18:38
#
+428
d’Autriche Дедушка заподло
Ну насчет обмылка не согласен. Тут на вкус и цвет, но для меня единственные симпатичные андроиды это пиксели, а остальные какая-то серость и дичь
56 минут назад
#