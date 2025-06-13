Apple ответила на неудобные вопросы об iOS и WWDC



Два представителя Apple дали интервью зарубежному изданию The Wall Street Journal, где ответили на неудобные вопросы о нейросетевой Siri и своих несбывшихся обещаниях. Два представителя Apple дали интервью зарубежному изданию The Wall Street Journal, где ответили на неудобные вопросы о нейросетевой Siri и своих несбывшихся обещаниях. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы хотели сделать что-то по-настоящему надежное, но мы не смогли достичь этого за то время, которое планировали», — Крейг Федериги.



Сотрудница WSJ переспросила, реально ли этот прототип Siri был рабочим, на что оба представителя Apple начали горячо заверять, что так и было. У журналистки возник резонный вопрос:





«Вы же Apple! У вас больше инженеров и денег, чем у большинства компаний, если не у всех! Почему вы не смогли это сделать?»



Федериги отметил, что это новая технология и «сейчас никто не может надежно автоматизировать возможности устройств». По его словам, Apple были «многообещающие результаты» на ранних этапах; возможно, именно на них основывались анонсы WWDC 24. «Мы хотим сделать всё правильно», — сказал он. На вопрос, когда же наступит это «правильное время», Грейг уклонился от ответа; рассказать, какие именно функции всё-таки будут включены в Siri 2.0, он тоже отказался.



WSJ: «Все ждут, что Siri будет лучше, чем продукты конкурентов»

«Все ждут, что Siri будет лучше, чем продукты конкурентов» Федериги: «О, я уверен что так и будет»

«О, я уверен что так и будет» WSJ: «Но сейчас это не так»

«Но сейчас это не так» Федериги: «Это наша цель». Федериги отметил, что это новая технология и «сейчас никто не может надежно автоматизировать возможности устройств». По его словам, Apple были «многообещающие результаты» на ранних этапах; возможно, именно на них основывались анонсы WWDC 24. «Мы хотим сделать всё правильно», — сказал он. На вопрос, когда же наступит это «правильное время», Грейг уклонился от ответа; рассказать, какие именно функции всё-таки будут включены в Siri 2.0, он тоже отказался.

В беседе поучаствовали директор по программному обеспечению Крейг Федериги и директор по маркетингу Грег Джоасвик. И главный вопрос, на который им пришлось отвечать — это развитие нейросетевой Siri, которую Apple пообещала выпустить еще на WWDC 2024. Журналистка спросила, где сейчас эта анонсированная фича?Федериги объяснил, что разработка ИИ-Siri состояла из двух этапов: «версия 1» и «версия 2». По его заявлению, на момент старта мероприятия у Apple была «версия 1» — вполне определенная программа, которая работала, «отвечала базовым требованиям», и на основе которой Apple могла объяснить дальнейшее развитие Siri. В релиз «версия 1» не пошла, так как «не соответствовала требованиям по качеству» самой Apple. Во время ответа Крейг обронил слово «прототип».