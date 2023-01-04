Apple Pencil iPad Apple

Apple Pencil 3 готов удивить даже скептиков и хейтеров

Олег

Apple Pencil


Компания Apple запатентовала новую возможность для своего фирменного аксессуара Apple Pencil. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, патент описывает Apple Pencil со встроенными в наконечник карандаша датчиками цвета. Они могут анализировать поверхность реальных предметов и объектов, определять их цвет и добавлять его в палитру iPad. Согласно источнику, обновленный Apple Pencil может поставляться со встроенным датчиком освещенности, излучателем и детектором света — благодаря всем этим сенсорам аксессуар сможет определять цвет и текстуру поверхности под наконечником.

Пока неизвестно, когда именно Apple добавит запатентованную возможность в свой электронный карандаш. Последняя версия Apple Pencil 2 была представлена в 2018 году, и спустя три года компания вполне может обновить аксессуар. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Сергей Вахтин
+92
Сергей Вахтин
У них патентов на всякую всячину вагон и маленькая тележка. Это ещё не значит, что всё воплощено или будет воплощено в продуктах. А автор всё ещё не перестаёт удивляться.
Сегодня в 15:06
#
+16
dmitrii1969
Так то с 2018 года уже 5 прошло.
Сегодня в 16:21
#
+4141
Gabriel
«Последняя версия Apple Pencil 2 была представлена в 2018 году, и спустя три года компания вполне может обновить аксессуар.»
Это , как её…. Пятый год пошёл уже)
Ну ладно, пусть будет три)
2 часа назад в 17:03
#