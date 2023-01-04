Apple Pencil 3 готов удивить даже скептиков и хейтеров



Компания Apple запатентовала новую возможность для своего фирменного аксессуара Apple Pencil. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, патент описывает Apple Pencil со встроенными в наконечник карандаша датчиками цвета. Они могут анализировать поверхность реальных предметов и объектов, определять их цвет и добавлять его в палитру iPad. Согласно источнику, обновленный Apple Pencil может поставляться со встроенным датчиком освещенности, излучателем и детектором света — благодаря всем этим сенсорам аксессуар сможет определять цвет и текстуру поверхности под наконечником.



Пока неизвестно, когда именно Apple добавит запатентованную возможность в свой электронный карандаш. Последняя версия Apple Pencil 2 была представлена в 2018 году, и спустя три года компания вполне может обновить аксессуар.

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