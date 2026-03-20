Apple передумала и вернет свой самый странный iPhone в продажу

Компания Apple вновь готовится вернуть iPhone Plus в линейку. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, проверенный инсайдер Тим Лонг обнародовал сразу два любопытных слуха. Первый касается iPhone Fold — смартфон начнет массово поставляться в декабре 2026 года. То есть Apple либо сделает задержку после сентябрьского релиза, чтобы успеть продать немного Pro и Pro Max, либо вовсе проведет отдельную презентацию «фолда» в конце осени или начале зимы.Второй инсайд гласит, что в начале 2027 года линейку вернется увеличенный базовый айфон — им станет iPhone 18 Plus. Напомним, что в этот раз Apple должна разнести релизы: флагманские модели представят осенью, а базовые и бюджетные выйдут в начале следующего года. Слухи об iPhone Air 2 ранее тоже появлялись, так что пока неясно, выйдут ли они оба, или Apple выберет только один.До сих пор компания выпускала всего три «плюс»-модели: 14 Plus, 15 Plus и 16 Plus. Айфонов в формате «мини» было всего два: 12 mini и 13 mini. Оба формата не пользовались спросом, так что будет довольно странно увидеть один из них в актуальной линейке.