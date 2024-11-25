Apple перенесет новые функции iOS 19

Полноценную прошивку представят на следующий год после релиза.
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Авторитетный аналитик Марк Гурман рассказал, что на старте iOS 19 будет ограничена в возможностях. Согласно последней рассылке журналиста, все планы по развитию ОС будут готовы только весной 2026 года, с выходом iOS 19.4. Причины задержки не уточняются, однако для Apple подобнst сдвиги — привычное дело. Так о продвинутой Siri рассказали еще на WWDC 24, но ее релиз ожидается лишь весной 2025 года.
iOS 19 должны представить в июне 2025-го на конференции для разработчиков, а полноценный релиз состоится осенью, вместе с линейкой iPhone 17.