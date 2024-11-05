Apple перестала подписывать18.0.1. Откатиться больше нельзя

Артем
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Спустя неделю после релиза iOS 18.0.1, компания Apple прекратила подписывать общедоступную сборку iOS 18. Больше пользователи iPhone откатиться до ранней версии не смогут.

Apple регулярно сворачивает подписку старых версий iOS, поскольку откат может стать причиной взлома iPhone. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS 18.1, то вернуть iOS 18 больше не выйдет.

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Источник:
Macrumors
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