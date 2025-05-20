Apple перестала подписывать 18.4.1. Откатиться больше нельзя

Артем
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Компания Apple прекратила подписывать общедоступную сборку iOS и iPadOS 118.4.1. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.

Apple регулярно сворачивает подпись старых версий iOS, поскольку откат может стать причиной взлома iPhone. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS или iPadOS 18.5, вернуть ранние версии ОС больше не выйдет.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

tellurian
+2403
tellurian
iPadOS 118.4.1. (с)
Мега версию нашли 😂
минуту назад
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