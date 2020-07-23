





После публичного запуска iOS 13.6 на прошлой неделе Apple сегодня прекратила подписывать iOS 13.5.1. Это означает, что пользователи больше не смогут откатиться.Версия iOS 13.6 содержит целый ряд улучшений для системы безопасности с устранением различных уязвимостей. Эти эксплоиты можно было использовать для доступа к системным файлам, а это в некоторых случаях было задействовано в инструментах для процедуры джейлбрейка. Это одна из основных причин, по которой Apple запрещает пользователям понижать версию операционной системы своего устройства.iOS 13.5.1 была выпущена в июне с исправлением уязвимости ядра, которую использовала утилита unc0ver. Запретив пользователям установку старых версий операционки, Apple гарантирует, что клиенты получают наиболее стабильную версию ОС из доступных на данный момент. Компания также прекратила подписывать iOS 12.4.7 после выпуска iOS 12.4.8 на прошлой неделе для старых устройств.