





Компания Apple больше не позволяет пользователям откатываться обратно с iOS 13.6 и iPadOS 13.6. Это означает, что те, кто обновился до iOS 13.6.1 и iPadOS 13.6.1, больше не может вернуться к предыдущей стабильной сборке операционной системы.iOS 13.6.1 и iPadOS 13.6.1 это относительно небольшие обновления, которые не добавляют заметных нововведений устройствам Apple. Очевидно, что у пользователей, которые перешли на эти апдейты, нет никаких причин возвращаться к версии 13.6, которая менее стабильна и сильнее подвержена уязвимостям.Джейлбрейк-утилиты Unc0ver и Checkra1n не совместимы с iOS версии 13.6 и 13.6.1, поэтому для обладателей взломанных устройств ничего не поменялось. Разработчики утилит вряд ли будут обеспечивать их совместимость с этими обновлениями, ведь они, точно так же, как Apple сосредоточены на предстоящем обновлении iOS 14.Если у вас есть джейлбрейкнутый iPhone (например, на iOS 13.5 или более ранних версиях iOS), вам не стоит обновлять его до iOS 13.6.1. Лучше подождать официального релиза iOS 14 и обновиться после того, как хакеры обеспечат совместимость своих утилит с этим обновлением. В том, что это произойдёт, нет сомнений, ведь в Unc0ver и Checkra1n задействован хардверный bootrom-эксплойт, закрыть который невозможно выпуском обновлённой прошивки. Правда, этот эксплойт актуален лишь для iPhone X и более ранних смартфонов, а на новых моделях система безопасности была усилена, поэтому их взлом утилитами Unc0ver и Checkra1n невозможен.