Компания Apple больше не позволяет пользователям откатываться обратно с iOS 13.6 и iPadOS 13.6. Это означает, что те, кто обновился до iOS 13.6.1 и iPadOS 13.6.1, больше не может вернуться к предыдущей стабильной сборке операционной системы.
iOS 13.6.1 и iPadOS 13.6.1 это относительно небольшие обновления, которые не добавляют заметных нововведений устройствам Apple. Очевидно, что у пользователей, которые перешли на эти апдейты, нет никаких причин возвращаться к версии 13.6, которая менее стабильна и сильнее подвержена уязвимостям.
Джейлбрейк-утилиты Unc0ver и Checkra1n не совместимы с iOS версии 13.6 и 13.6.1, поэтому для обладателей взломанных устройств ничего не поменялось. Разработчики утилит вряд ли будут обеспечивать их совместимость с этими обновлениями, ведь они, точно так же, как Apple сосредоточены на предстоящем обновлении iOS 14.
Если у вас есть джейлбрейкнутый iPhone (например, на iOS 13.5 или более ранних версиях iOS), вам не стоит обновлять его до iOS 13.6.1. Лучше подождать официального релиза iOS 14 и обновиться после того, как хакеры обеспечат совместимость своих утилит с этим обновлением. В том, что это произойдёт, нет сомнений, ведь в Unc0ver и Checkra1n задействован хардверный bootrom-эксплойт, закрыть который невозможно выпуском обновлённой прошивки. Правда, этот эксплойт актуален лишь для iPhone X и более ранних смартфонов, а на новых моделях система безопасности была усилена, поэтому их взлом утилитами Unc0ver и Checkra1n невозможен.
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под управлением iOS 13 (13.0, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2, 13.2.2, 13.2.3, 13.3, 13.3.1, 13.4, 13.4.1, 13.5, 13.5.1, 13.6, 13.6.1)
под управлением iOS 13 (13.0, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2, 13.2.2, 13.2.3, 13.3, 13.3.1, 13.4, 13.4.1, 13.5, 13.5.1, 13.6, 13.6.1)