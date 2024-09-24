Apple перестала подписывать iOS 17.6.1. Откатиться с iOS 18 больше нельзя

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Сегодня, 24 сентября, компания Apple прекратила подписывать iOS 17.6.1 и iPadOS 17.6.1 для всех устройств, кроме моделей iPad Pro последнего поколения с чипами M4. Владельцы всех остальных девайсов больше не смогут откатиться с iOS 17.7 и iOS 18.Apple регулярно перестаёт подписывать старые версии iOS, чтобы предотвратить понижение версии ПО пользователями. Зачастую именно это используют для джейлбрейка и других манипуляций с системой. Если вы пропустили iOS 17.7 и сразу перешли на iOS 18, то откатиться на iOS 17 без потери данных вы, скорее всего, не сможете.При этом компания продолжает подписывать iPadOS 17.6.1 для iPad Pro с чипами M4 только потому, что iPadOS 18 окирпичивает эти планшеты.