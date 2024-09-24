Apple перестала подписывать iOS 17.6.1. Откатиться с iOS 18 больше нельзя

Фархад
18 17

Сегодня, 24 сентября, компания Apple прекратила подписывать iOS 17.6.1 и iPadOS 17.6.1 для всех устройств, кроме моделей iPad Pro последнего поколения с чипами M4. Владельцы всех остальных девайсов больше не смогут откатиться с iOS 17.7 и iOS 18.

Apple регулярно перестаёт подписывать старые версии iOS, чтобы предотвратить понижение версии ПО пользователями. Зачастую именно это используют для джейлбрейка и других манипуляций с системой. Если вы пропустили iOS 17.7 и сразу перешли на iOS 18, то откатиться на iOS 17 без потери данных вы, скорее всего, не сможете.

При этом компания продолжает подписывать iPadOS 17.6.1 для iPad Pro с чипами M4 только потому, что iPadOS 18 окирпичивает эти планшеты.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Shazam научился «танцевать» в такт музыке, которую вы ищете через iPhone
Apple отправила на свалку сразу 12 гаджетов. Продавайте пока не поздно
Как убрать всё ненужное с любого сайта в пару нажатий на iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1879
tellurian
Быстро они ;(
час назад в 10:08
#

Читайте также