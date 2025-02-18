Apple перестала подписывать iOS 18.3. Откатиться больше нельзя

Артем
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Компания Apple прекратила подписывать общедоступную сборку iOS и iPadOS 18.3. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.

Apple регулярно сворачивает подпись старых версий iOS, поскольку откат может стать причиной взлома iPhone. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS или iPadOS 18.3.1, вернуть ранние версии ОС больше не выйдет.
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Источник:
iDB
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Комментарии

Ckor_30
+714
Ckor_30
Хорошо что пока её оставил полностью устраивает.
2 часа назад в 09:22
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