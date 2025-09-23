Компания Apple прекратила подписывать общедоступную сборку iOS и iPadOS 18.6.2. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2. Откатиться больше нельзя
Компания Apple прекратила подписывать общедоступную сборку iOS и iPadOS 18.6.2. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
- Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
- На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
- Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было