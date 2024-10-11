Apple перестала подписывать iOS 18. Откатиться уже не вариант

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Спустя неделю после релиза iOS 18.0.1, компания Apple прекратила подписывать изначальную общедоступную сборку iOS 18. Больше пользователи iPhone откатиться не смогут.Интересно, что для Apple такое поведение нетипично. Обычно компания позволяет откатываться на предыдущие сборки ОС в течение 3-х недель и даже больше. Однако с iOS 18 она поступила иначе. Видимо, сборка была достаточно забагованной, что Apple так быстро от неё отреклась.Стоит отметить, что пользователи iPhone 15 и более ранних моделей всё ещё могут откатиться на iOS 17.7, которую компания пока ещё подписывает. Однако для этого нужен бэкап девайса с iOS 17.Напомним, что уже через пару недель состоится релиз следующего крупного обновления iOS 18.1.