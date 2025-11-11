Top.Mail.Ru

Apple перестала подписывать iOS 26.0.1. Откатиться больше нельзя

Компания Apple прекратила подписывать общедоступные сборки iOS и iPadOS 26.0.1 Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.

Apple регулярно сворачивает подпись старых версий iOS, поскольку откат может стать причиной взлома iPhone. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS или iPadOS 26.1, вернуть ранние версии ОС больше не выйдет.
