Компания Apple прекратила подписывать общедоступные сборки iOS и iPadOS 26.0.1 Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.
Apple перестала подписывать iOS 26.0.1. Откатиться больше нельзя
