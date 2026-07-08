Apple перестала подписывать iOS/iPadOS 26.5 и 26.5.1. Откатиться больше нельзя
Apple прекратила подписывать общедоступные сборки iOS/iPadOS 26.5 и 26.5.1. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.
Разработчики регулярно сворачивают подпись старых версий прошивок, поскольку откат может стать причиной взлома устройств. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS/iPad 26.5.2, вернуть ранние версии ОС больше не выйдет.
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