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Apple перестала подписывать iOS/iPadOS 26.5 и 26.5.1. Откатиться больше нельзя

Артем


Apple прекратила подписывать общедоступные сборки iOS/iPadOS 26.5 и 26.5.1. Теперь владельцы iPhone с актуальными ОС не смогут вернуться на более ранние версии.

Разработчики регулярно сворачивают подпись старых версий прошивок, поскольку откат может стать причиной взлома устройств. Как правило, его используют для получения джейлбрейка и других манипуляций с системой. Теперь если вы загрузили iOS/iPad 26.5.2, вернуть ранние версии ОС больше не выйдет.
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