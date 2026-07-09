Apple перестала подписывать прошивки для ряда старых iPhone и iPad
Похоже, компания избавляется от невостребованных систем.
Apple начала отзывать подписи версий iOS для устаревших устройств. Обновления или откаты больше недоступны для следующих версий систем:
•iPhone 5C:
iOS 10.3.3/10.3.4 (IPSW)
•iPad mini (1-го поколения, WiFi + SIM):
iOS 8.4.1 (OTA)
iOS 9.3.5/9.3.6 (IPSW)
•iPad 2 (WiFi + SIM):
iOS 6.1.3 (OTA)
iOS 8.4.1 (OTA)
iOS 9.3.5/9.3.6 (IPSW)
Кроме того, есть вероятность, что iPhone 5 также лишился подписи, поскольку только эта модель «пятерки» дотянула до версии iOS 10.3.4
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