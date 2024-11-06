Apple переведёт серверы Apple Intelligence на чипы M4. Догадываетесь, на чём они работают сейчас?

Аналитик TrendForce Фрэнк Кун сообщает, что Apple планирует перевести свои серверные компьютеры, разработанные для Apple Intelligence, на чипы семейства M4 в следующем году.
Стоит отметить, что не все функции Apple Intelligence обрабатываются только на устройствах пользователей. Некоторые из них требуют большей вычислительной мощности, поэтому их отправляют для обработки на серверы Apple через защищённое соединение Private Cloud Compute.
Возможно, компания также готовится к следующему этапу развития нейросетевых функций. Очень хотелось бы увидеть функции генерации видео в iOS 19.