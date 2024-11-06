Apple переведёт серверы Apple Intelligence на чипы M4. Догадываетесь, на чём они работают сейчас?

Фархад



Аналитик TrendForce Фрэнк Кун сообщает, что Apple планирует перевести свои серверные компьютеры, разработанные для Apple Intelligence, на чипы семейства M4 в следующем году.

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Сейчас серверы работают на чипах M2 Ultra, а переход на предполагаемые M4 Max и M4 Ultra обеспечит просто колоссальный прирост производительности. По данным источника, Apple также обратилась к своему крупнейшему производственному партнеру Foxconn с предложением о строительстве дополнительных серверов Apple Intelligence на Тайване.

Стоит отметить, что не все функции Apple Intelligence обрабатываются только на устройствах пользователей. Некоторые из них требуют большей вычислительной мощности, поэтому их отправляют для обработки на серверы Apple через защищённое соединение Private Cloud Compute.

Возможно, компания также готовится к следующему этапу развития нейросетевых функций. Очень хотелось бы увидеть функции генерации видео в iOS 19.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
n34
Что такое этот хваленый эпол интелиженс? Какая-то искусственная интеллекта изобретенная заново (и пр.пр. по списку), которую никто не видел? Биксби у косоглазых и тот интереснее был. Хоть что-то мог, местами даже интересно было.
Вчера в 22:52
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