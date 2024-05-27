Apple перевернет самый неожиданный элемент iPad

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple может перевернуть «яблочко» на задней стороне iPad. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, свежий инсайд выдал один из высокопоставленных сотрудников Apple в ходе интервью французскому СМИ. Похоже, что вскоре хромированный логотип Apple на задней стороне планшетов Apple может перевернуться таким образом, чтобы выглядеть правильно в альбомной ориентации.

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В последние несколько лет компания постепенно перестраивает iPad под горизонтальное использование: чехол-клавиатура Magic Keyboard, фронтальная камера и магнитное крепление Apple Pencil на длинной стороне и так далее. Теперь Apple собирается перевернуть свой логотип набок — это изменение завершит переход iPad из книжной в альбомную ориентацию.

К слову, многие Android-планшеты уже давно выпускаются с упором именно на такое расположение — в основном вендоры подразумевают просмотр кино в горизонтальной ориентации, ради чего зачастую и покупается планшет. Долгое время iPad позиционировался как девайс для чтения книг, учебников, а также веб-серфинга, но в последнее время его пиар-кампания меняется в сторону рисования и набора текста. 

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Источник:
MacRumors
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