Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Компания Apple собирается перевести AirPods на популярный порт USB-С нетривиальным методом. Об этом сообщает ZDNet.Ранее мы рассказывали, что Еврокомитет обязал технологические компании перевести все свои портативные девайсы на стандартизированный разъем USB Type-С. В основном, это касается Apple, поскольку большинство производителей Android-девайсов уже давно используют USB-С в своих товарах. Сейчас в сети появился инсайд, который описывает необычную задумку компании Apple в отношении перевода на этот разъем своих наушников.Судя по всему, Apple представит свежие наушники AirPods Pro 2 до конца 2022 года. Благодаря этому аксессуар, а также все модели AirPods, выпущенные ранее, не подпадают под новый закон Евросоюза и дают возможность компании продолжать продавать уже разработанные модели наушников с портом Lightning. Однако кое-что Apple всё-таки предпримет.Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что в 2023 году «яблочная» компания выпустит целую линейку кейсов для всех моделей AirPods… с портом USB-С. Он считает, что таким образом компания хочет заработать на новом законе: все, кто хотят заряжать свои AirPods кабелем USB-C, должны будут докупить новый кейс с соответствующим портом. Стартовая цена за такой кейс составит $60.Самое любопытное, что такую же фишку Apple собирается провернуть даже с будущими AirPods Pro 2 — наушники выйдут в конце 2022 года с Lightning-разъемом, а уже в 2023-м появится отдельный кейс с USB-С. По словам Куо, он будет стоить $100. При этом компания продолжит продавать все актуальные версии AirPods со старыми кейсами в комплекте.Как утверждает Минг-Чи, провернуть подобную схему с iPhone точно не получится, поэтому iPhone 14 станет последним «яблочным» смартфоном с разъемом Lightning.