AirPods USB-C Утечки

Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Олег

AirPods


Компания Apple собирается перевести AirPods на популярный порт USB-С нетривиальным методом. Об этом сообщает ZDNet.

Ранее мы рассказывали, что Еврокомитет обязал технологические компании перевести все свои портативные девайсы на стандартизированный разъем USB Type-С. В основном, это касается Apple, поскольку большинство производителей Android-девайсов уже давно используют USB-С в своих товарах. Сейчас в сети появился инсайд, который описывает необычную задумку компании Apple в отношении перевода на этот разъем своих наушников.

Судя по всему, Apple представит свежие наушники AirPods Pro 2 до конца 2022 года. Благодаря этому аксессуар, а также все модели AirPods, выпущенные ранее, не подпадают под новый закон Евросоюза и дают возможность компании продолжать продавать уже разработанные модели наушников с портом Lightning. Однако кое-что Apple всё-таки предпримет. 

Когда продал два кейса вместо одного

Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что в 2023 году «яблочная» компания выпустит целую линейку кейсов для всех моделей AirPods… с портом USB-С. Он считает, что таким образом компания хочет заработать на новом законе: все, кто хотят заряжать свои AirPods кабелем USB-C, должны будут докупить новый кейс с соответствующим портом. Стартовая цена за такой кейс составит $60. 

Самое любопытное, что такую же фишку Apple собирается провернуть даже с будущими AirPods Pro 2 — наушники выйдут в конце 2022 года с Lightning-разъемом, а уже в 2023-м появится отдельный кейс с USB-С. По словам Куо, он будет стоить $100. При этом компания продолжит продавать все актуальные версии AirPods со старыми кейсами в комплекте.

Как утверждает Минг-Чи, провернуть подобную схему с iPhone точно не получится, поэтому iPhone 14 станет последним «яблочным» смартфоном с разъемом Lightning. 



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Источник:
ZDNet
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Комментарии

+3787
Gabriel
Заработает, правда напоследок.)))
Прощайте навсегда прибыли от кабелей и блоков зарядки.)
Я так понимаю что кабель из комплекта тоже уберут, ради спасения китов)))
Вчера в 20:06
#
S.T.A.L.K.E.R.
+585
S.T.A.L.K.E.R.
Вот они докопались до Apple 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Кто сказал, что все производители уже на Type-C?!
Все андроиды до 15К до сих пор на Micro-usb.
Или их закон не касается?!
Вчера в 20:12
#
+3787
Gabriel S.T.A.L.K.E.R.
А куда им торопится то, закон начнёт действовать осенью 2024 года.
Переведут все что можно, только бы не платить штрафы)
Вчера в 20:32
#
–5
NoVoronin
Давайте загоним варонина в минуса за такие заголовки!!! Ставь 👎🏽 палец вниз варонину!!! Нужно пару десятков активных и сможем изменить желтушность заголовков!!! НЕТ кузницызму и варонизму в эаголовках!!!
Вчера в 20:13
#
+3787
Gabriel NoVoronin
Не стреляйте в журналиста, — пишет как умеет.)
Вчера в 20:17
#
–5
NoVoronin Gabriel
Он не однократно писал в комментариях, что делает это намерено с целью большей аликабельности и плевать ему на мнение читателей ресурса
Вчера в 20:20
#
+3787
Gabriel NoVoronin
Есть более гуманное предложение.
Написать петицию в которой потребуем переименовать Воронина в Каркушина)
Вчера в 20:20
#
–5
NoVoronin Gabriel
Они гуманность принимают за слабость и не поймут посыла.
Вчера в 20:22
#
+3787
Gabriel NoVoronin
Я за снисходительность к ограниченным умам)
Вчера в 20:30
#
Bazily
+213
Bazily NoVoronin
Бесполезно! я с этим боролся еще полгода-год назад. Заголовки, кстати, стали лучше немного))) Но минусом я нахватал тогда... мама не горюй. У Слежки привилегии, он за раз вам минус 3 вкатит и даже не чихнет) Хотя, на карму мне плевать. Сейчас вот пришел снова на ресурс новости читать, так как тот же iPhones.ru тоже скатился в выгребную яму, а тут стало немного приятнее дышать.
Вчера в 21:07
#
S.T.A.L.K.E.R.
+585
S.T.A.L.K.E.R. Bazily
О Да 😂😂😂
Помню такой ресурс 😄😄😄
Земля ему пухом 😅😅😅
Вчера в 21:21
#
–5
NoVoronin Bazily
Если у него будет стабильно больше минусов за статью(за заголовок), то он одумается. А минусов если боишься нахватать не комментируйте и не пишите в коментах о том , что это вы его минусуете, минусуйте не гласно. Скажем НЕТ кликбейту!!!
Вчера в 22:10
#
–5
NoVoronin Олег Воронин
Если согласен, чего же так обиделся и с трёх аккаунтов накидал минусов 🤡
2 часа назад в 22:46
#
+4392
Carter_Mayers
Ухаха, молодец Кук, и дуриков-чиновников угомонит и на желающих юзать USB-C заработает)
Вчера в 20:50
#
Bazily
+213
Bazily
А почему нет? Хочешь ты себе другой разъем, покупай дополнительный аксессуар.
Вчера в 21:08
#
orange17
+426
orange17
И что тут блять гениального? Скорее очевидный ход🤦🏽‍♂️
Вчера в 21:42
#
st00p1dm0nkey
+3650
st00p1dm0nkey
Не пойму смысла докупать кейс ради юэсби порта другого 🤷‍♂️
Вчера в 21:57
#
+45
ProLogic6
Автор харэ кликбейтить!!!!!
2 часа назад в 22:42
#
+371
Paspartu
Что тут хитрого, если это единственный способ изменить разъем?
час назад в 23:45
#
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