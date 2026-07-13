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Apple перевыпустила бета-версии iOS 27 и macOS 27 для разработчиков

Артем


Apple предоставила разработчикам обновленную версию третьих сборок будущих обновлений операционных систем:

• iOS 27
• iPadOS 27
• macOS Tahoe 27
• watchOS 27
• HomePod Software 27
• tvOS 27

Установить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Апдейты сосредоточены на исправлении ошибок и повышении производительности. Но если в прошивках найдется что-нибудь интересное, мы обязательно об этом расскажем в отдельном материале.
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