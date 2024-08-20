Apple перевыпустила iOS 17.6.1, watchOS 10.6.1 и tvOS 17.6.1 с исправлением багов

Фархад
17.6.1

Спустя неделю после релиза iOS 17.6.1 компания Apple выпустила обновлённую версию этой же прошивки с исправлением серьёзных багов.

Новая версия получила номер сборки 21G101 вместо 21G93. Установить её со смартфона или планшета можно только в случае, если у вас установлена iOS 17.6 или ниже. Во всех остальных случаях апдейт придётся накатывать через компьютер.

Согласно примечаниям к выпуску, в этом обновлении iOS 17.6.1 компания устранила проблему, которая мешала включению или отключению функции расширенной защиты данных в iCloud.

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Сама Apple отмечает, что ошибка затронула небольшое количество пользователей. 

Помимо этого, Apple устранила баг с сервисом Apple Fitness+ в watchOS 10‌‌‌‌.6.1.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1683
tellurian
Не для всех моделей может быть доступна.
час назад в 09:00
#
fly666666
+535
fly666666 tellurian
Для всех. Но только через комп:iTunes или Устройства Apple
час назад в 09:42
#
tellurian
+1683
tellurian fly666666
Компьютером вол кто пользуется :)
52 минуты назад
#
+4
soblikov
Как АКБ на 17.6.1?
час назад в 09:03
#
+173
Yasha soblikov
Отпишите через пару дней пжл))))
час назад в 09:37
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