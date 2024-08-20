Apple перевыпустила iOS 17.6.1, watchOS 10.6.1 и tvOS 17.6.1 с исправлением багов

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Спустя неделю после релиза iOS 17.6.1 компания Apple выпустила обновлённую версию этой же прошивки с исправлением серьёзных багов.Новая версия получила номер сборки 21G101 вместо 21G93. Установить её со смартфона или планшета можно только в случае, если у вас установлена iOS 17.6 или ниже. Во всех остальных случаях апдейт придётся накатывать через компьютер.Согласно примечаниям к выпуску, в этом обновлении iOS 17.6.1 компания устранила проблему, которая мешала включению или отключению функции расширенной защиты данных в iCloud.Сама Apple отмечает, что ошибка затронула небольшое количество пользователей.Помимо этого, Apple устранила баг с сервисом Apple Fitness+ в watchOS 10‌‌‌‌.6.1.