Apple перевыпустила iOS 18 и iPadOS 18 Beta 4 для разработчиков

Олег

iOS 18


Компания Apple неожиданно решила убрать из доступа последние бета-сборки своих мобильных ОС и сделала новые. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, зарегистрированным разработчикам и энтузиастам, которые выдают себя за них, стала доступна обновленная сборка iOS 18 Developer Beta 4 и iPadOS 18 Developer Beta 4. Порядковый номер апдейта — четвертый — остался прежним, а номер сборки изменился с 22A5316j на 22A5316k.

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Что изменилось в перевыпущенной бета-версии — пока загадка. Apple не сопроводила это обновление комментарием, оно просто появилось у всех тестировщиков в списке доступных к установке. Любопытно, что сборки для Mac, Apple Watch и Apple TV не обновлялись; это значит, что причина перевыпуска распространяется только на iPhone и iPad.

Ранее мы рассказали, как правильно установить бета-версию iOS 18 в России, чтобы потом не пожалеть об этом. 

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Источник:
MacRumors
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