Apple перевыпустила iOS 18 и iPadOS 18 Beta 4 для разработчиков



Компания Apple неожиданно решила убрать из доступа последние бета-сборки своих мобильных ОС и сделала новые. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, зарегистрированным разработчикам и энтузиастам, которые выдают себя за них, стала доступна обновленная сборка iOS 18 Developer Beta 4 и iPadOS 18 Developer Beta 4. Порядковый номер апдейта — четвертый — остался прежним, а номер сборки изменился с 22A5316j на 22A5316k.







Что изменилось в перевыпущенной бета-версии — пока загадка. Apple не сопроводила это обновление комментарием, оно просто появилось у всех тестировщиков в списке доступных к установке. Любопытно, что сборки для Mac, Apple Watch и Apple TV не обновлялись; это значит, что причина перевыпуска распространяется только на iPhone и iPad.



Ранее мы Что изменилось в перевыпущенной бета-версии — пока загадка. Apple не сопроводила это обновление комментарием, оно просто появилось у всех тестировщиков в списке доступных к установке. Любопытно, что сборки для Mac, Apple Watch и Apple TV не обновлялись; это значит, что причина перевыпуска распространяется только на iPhone и iPad.Ранее мы рассказали, как правильно установить бета-версию iOS 18 в России , чтобы потом не пожалеть об этом.