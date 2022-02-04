



Компания Apple открыла в России местное представительство, исполнив требование так называемого «закона о приземлении», который действует в отношении некоторых иностранных интернет-компаний. Об этом сообщил Роскомнадзор.



Ранее Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для прямого взаимодействия с ведомством и разместила на своём сайте форму для приёма обращений от жителей России. Это тоже было необходимо для исполнения нового закона «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России», вступившего в силу 1 января 2022 года.



У Apple и до этого было открыто российское представительство, но оно занимается в основном продажей устройств и рекламой. Новое юрлицо будет отвечать перед российскими властями за работу сервисов и сайтов компании.



Согласно закону, иностранные компании обязаны регистрировать в России свои филиалы, представительства или юридические лица, если их сайты в сутки посещает больше 500 тысяч россиян. Под требования закона попадают Meta, Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, Zoom, Twitch, Apple, Google, YouTube и Spotify.







