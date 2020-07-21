«У бизнеса есть прекрасная возможность помочь построить более устойчивое будущее, рожденное нашей общей заботой о планете, которую мы разделяем. Инновации, лежащие в основе нашего экологического путешествия полезны не только для планеты, они помогли сделать наши продукты более энергоэффективными и обеспечить новые источники чистой энергии», — Тим Кук.







Apple объявила о своей цели стать углеродно-нейтральной во всех своих цепочках поставок и производства к 2030 году. Компания уже может похвастаться таким достижением в своей глобальной корпоративной деятельности, но новое обязательство означает, что к назначенному сроку каждое проданное яблочное устройство будет с нулевым воздействием на климат.Apple планирует сократить выбросы на 75 процентов к 2030 году, одновременно разрабатывая инновационные решения по исключению углерода для оставшихся 25 процентов своего присутствия. Купертиновцы представят дорожную карту другим компаниям, которые захотят уменьшить своё влияние на изменение климата.Сегодня Apple также разместила на своём YouTube-канале видео под названием «Обещание об изменении климата от Apple» (A climate change promise from Apple), в котором говорится о планах компании сведения вредных выбросов к минимуму.