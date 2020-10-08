Apple хочет, чтобы iPhone заменил водительские права и любые другие удостоверения личности. Компания работает над технологией, обеспечивающей безопасность данных при бесконтактной аутентификации личности пользователя.
По словам Apple, просто и быстро отказаться от бумажных документов не получится, но нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Однако, прежде чем можно будет использовать наши Apple Watch со считывающим терминалом стойки безопасности аэропорта, нужно убедиться в безопасности этого метода.
Apple зарегистрировала патентную заявку, в которой описывается технология, позволяющая оцифровать паспорт, водительское удостоверение и любые другие бумажные документы. Эту информацию можно будет загрузить в смартфон, а идентификация личности с помощью этих данных будет работать так же, как сейчас, работает бесконтактная оплата.
К примеру, пользователь сможет беспроводным способом передавать свои цифровые идентификационные данные со своего устройства на считывающий терминал третей стороны. Apple предусматривает три режима: отображение данных на экране смартфона, передача с помощью NFC, Bluetooth или Wi-Fi.
Что касается безопасности, Apple проводит аналогию с данными банковской карты, когда при оплате вместо передачи информации в открытом виде отправляется зашифрованный идентификатор. Таким образом посторонние люди не смогут перехватить информацию или получить её при краже устройства.
Также в патенте описывается возможность частичной передачи информации из документа. Например, с помощью новой технологии можно будет отправить только дату и место рождения без адреса регистрации.
На бумаге новый способ идентификации личности звучит довольно привлекательно, но, скорее всего, на его реализацию уйдет не один год. Всё дело в том, что для полноценной поддержки странам придется полностью пересмотреть свои процессы документооборота и идентификации личности граждан.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: