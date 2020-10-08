





Apple хочет, чтобы iPhone заменил водительские права и любые другие удостоверения личности. Компания работает над технологией, обеспечивающей безопасность данных при бесконтактной аутентификации личности пользователя.По словам Apple, просто и быстро отказаться от бумажных документов не получится, но нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Однако, прежде чем можно будет использовать наши Apple Watch со считывающим терминалом стойки безопасности аэропорта, нужно убедиться в безопасности этого метода.Apple зарегистрировала патентную заявку, в которой описывается технология, позволяющая оцифровать паспорт, водительское удостоверение и любые другие бумажные документы. Эту информацию можно будет загрузить в смартфон, а идентификация личности с помощью этих данных будет работать так же, как сейчас, работает бесконтактная оплата.К примеру, пользователь сможет беспроводным способом передавать свои цифровые идентификационные данные со своего устройства на считывающий терминал третей стороны. Apple предусматривает три режима: отображение данных на экране смартфона, передача с помощью NFC, Bluetooth или Wi-Fi.Что касается безопасности, Apple проводит аналогию с данными банковской карты, когда при оплате вместо передачи информации в открытом виде отправляется зашифрованный идентификатор. Таким образом посторонние люди не смогут перехватить информацию или получить её при краже устройства.Также в патенте описывается возможность частичной передачи информации из документа. Например, с помощью новой технологии можно будет отправить только дату и место рождения без адреса регистрации.На бумаге новый способ идентификации личности звучит довольно привлекательно, но, скорее всего, на его реализацию уйдет не один год. Всё дело в том, что для полноценной поддержки странам придется полностью пересмотреть свои процессы документооборота и идентификации личности граждан.