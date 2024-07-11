Apple по-тихому добавила в iOS 18 новые звуки, чтобы вы лучше спали

Фархад
iOS 18

В новой бета-версии iOS 18 для разработчиков появились два новых фоновых звука, которые помогут вам сосредоточиться или заснуть.

Впервые функция фоновых звуков появилась в iOS 15. Она воспроизводит успокаивающие фоновые звуки, помогая сосредоточиться или расслабиться. На старте было доступно 6 звуков: «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Темный шум», «Океан», «Дождь» и «Ручей». С релизом iOS 18 к ним добавятся «Огонь» и «Ночь».

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Чтобы включить «Фоновые звуки», необходимо перейти в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудиовизуализация» > «Фоновые звуки».

Ожидается, что релиз iOS 18 состоится в сентябре.
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Комментарии

banditos
+148
banditos
Были в первой бетке, у меня не работали.
Заработали со второй
32 минуты назад
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ierom
+111
ierom
чего только не напихали в эту коробочку)) не расстаемся ни на минуту...
50 секунд назад
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