Apple по-тихому добавила в iOS 18 новые звуки, чтобы вы лучше спали

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В новой бета-версии iOS 18 для разработчиков появились два новых фоновых звука, которые помогут вам сосредоточиться или заснуть.Впервые функция фоновых звуков появилась в iOS 15. Она воспроизводит успокаивающие фоновые звуки, помогая сосредоточиться или расслабиться. На старте было доступно 6 звуков: «Сбалансированный шум», «Яркий шум», «Темный шум», «Океан», «Дождь» и «Ручей». С релизом iOS 18 к ним добавятся «Огонь» и «Ночь».Чтобы включить «Фоновые звуки», необходимо перейти в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудиовизуализация» > «Фоновые звуки».Ожидается, что релиз iOS 18 состоится в сентябре.