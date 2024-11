Apple по-тихому внедрила в iOS 18 неприятный сюрприз для полиции

Компания Apple встроила в iOS 18 новый механизм защиты от взлома. О нем написали в MacRumors. Компания Apple встроила в iOS 18 новый механизм защиты от взлома. О нем написали в MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Устройства iPhone [перезагружаются] в течение короткого промежутка времени (по наблюдениям, возможно, в течение 24 часов) при отключении от сотовой сети. Если iPhone находился в состоянии After First Unlock (AFU), устройство возвращается в состояние Before First Unlock (BFU) после перезагрузки. Это может быть очень пагубным для получения цифровых доказательств с устройств, которые не поддерживаются ни в каком состоянии за пределами AFU», — сообщение от сотрудников полиции.



After First Unlock (AFU) — состояние айфона, который был разблокирован его владельцем с помощью код-пароля или Face ID хотя бы один раз после включения. В этом случае накопитель и данные на нем расшифровываются для корректной и быстрой работы системы, чем пользуются методики и спецсредства вроде Cellebrite.



Изъятые iPhone обычно отключают от интернета, чтобы не дать его владельцу удаленно очистить его через iCloud. Похоже, iPhone с iOS 18 на борту научились самостоятельно перезагружаться в случае долгого отсутствия сети (например, в режиме полета). А перезагрузка переводит их в состояние Before First Unlock (BFU), когда накопитель полностью зашифрован.



Помимо этого полиция предполагает, что даже один iPhone с iOS 18 может подать сигнал и перезагрузить другие айфоны, отключенные от интернета, которые находятся неподалеку. Сейчас правоохранители советуют друг другу изолировать айфоны с iOS 18 от остальных устройств Apple.

Согласно источнику, в сети начали появляться жалобы сотрудников полиции США после выхода и распространения iOS 18 среди пользователей iPhone. Полицейские активно предупреждают своих коллег, что айфоны, изъятые для исследования как вещдоки, ведут себя непривычным образом — произвольно перезагружаются, усложняя взлом спецсредствами.