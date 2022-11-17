Apple iPhone 14 Pro

Apple починила лагающую анимацию в iPhone 14 Pro

Фархад

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В третьей бета-версии iOS 16.2 Apple устранила проблемы с подлагивающими анимациями на iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro.

С релизом iOS 16 в сентябре пользователи флагманских смартфонов Apple с дисплеями ProMotion обратили внимание на подтормаживания системной анимации, а также на лаги при закрытии и переключении между приложениями или при разблокировке девайса.

Теперь на форуме MacRumors и Reddit появилась информация, что в третьей бета-версии iOS 16.2 Apple устранила проблемы с анимацией.

Ожидается, что общедоступная сборка iOS 16.2 выйдет в середине декабря. Об основных нововведениях в будущем обновлении мы рассказывали тут.

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Источник:
MacRumors
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