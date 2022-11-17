Apple починила лагающую анимацию в iPhone 14 Pro

В третьей бета-версии iOS 16.2 Apple устранила проблемы с подлагивающими анимациями на iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro.
С релизом iOS 16 в сентябре пользователи флагманских смартфонов Apple с дисплеями ProMotion обратили внимание на подтормаживания системной анимации, а также на лаги при закрытии и переключении между приложениями или при разблокировке девайса.
Теперь на форуме MacRumors и Reddit появилась информация, что в третьей бета-версии iOS 16.2 Apple устранила проблемы с анимацией.
Ожидается, что общедоступная сборка iOS 16.2 выйдет в середине декабря. Об основных нововведениях в будущем обновлении мы рассказывали тут.
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